Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda Yarışmacılar Kıyasıya Mücadele Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda Yarışmacılar Kıyasıya Mücadele Etti

Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları\'nda Yarışmacılar Kıyasıya Mücadele Etti

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte parkurdaki tümsek ve çukurlar yarışmacılar zor anlar yaşattı.

01.09.2024 17:58  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte parkurdaki tümsek ve çukurlar yarışmacılar zor anlar yaşattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 4. kez düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin Köprüyaka köyünde Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübün tarafından düzenlenen yarışmalara İran, Gürcistan, Artvin ve çevre illerinden toplam ya toplam 25 araç katıldı.

Yarışmada araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde sürücüler dereye girmek için kıyasıya mücadele etti. 17 kapıdan oluşan parkurda tümsek ve çukurlar zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatırken, yarışları Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın'da takip etti.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın co-pilot olarak katıldığı araçla yarışmaların startını verdi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın'da burada yaptığı konuşmasında, "Bu yıl 4. kez bu etkinliğimizi yapıyoruz. Açılışı yaptık, gerçekten çok heyecan verici. Ciddi anlamada mükemmel bir organizasyon var. Artvin Şavşat özellikle çevresiyle doğasıyla Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri. Şavşat'ta sadece belediyecilik değil aynı zamanda bu tür sosyal kültürel faaliyetlere ciddi manada önem vereceğiz. Şavşat off-roadı kabul etmiş Artvin kabul etmiş bize düşende bunu daha proje bazında ciddi organizasyonlarla daha büyük kitlelerin katılacağı organizasyon haline getireceğiz" dedi.

Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulüp Başkanı Halil Berkay Özcan ise, "Yarışlarımızın startını vermiş bulunmaktayız. Farklı ülkelerden ve illerden 25 araç bölgemize gelmiş ve yarışmalarımıza katılmış durumda. Yoğun bir ilgi var inşallah seneye daha büyük katılımlı güzel bir yarış düzenlemeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kıyasıya geçen yarışlarda, sürücüler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Bazı araçlar ise zorlu parkurda kaza yaptı. Yardımına ise çevredekiler yetişti. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Şavşat, artvin, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda Yarışmacılar Kıyasıya Mücadele Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
15:59 CHP lideri Özel: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:34 Diyarbakır’da 2 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi Diyarbakır'da 2 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
16:55 Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı’yı kaybetti Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı'yı kaybetti
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:38 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası
16:25 Yalı Çapkını’nda Seyran’a yeni partner geliyor Cem Söküt kadroya dahil oluyor Yalı Çapkını'nda Seyran'a yeni partner geliyor! Cem Söküt kadroya dahil oluyor
16:21 Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor
16:16 Amedspor maçına “Yeşil“ maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:47 Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık Herkes Aboubakar ve Chamberlain’in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı
15:41 Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 18:45:00. #1.11#
SON DAKİKA: Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda Yarışmacılar Kıyasıya Mücadele Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement