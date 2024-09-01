Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları\'nda Yarışmacılar Kıyasıya Mücadele Etti

Spor

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları'nda yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte parkurdaki tümsek ve çukurlar yarışmacılar zor anlar yaşattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 4. kez düzenlenen Şavşat Uluslararası Off-Road Oyunları renkli görüntülere sahne oldu. İlçenin Köprüyaka köyünde Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulübün tarafından düzenlenen yarışmalara İran, Gürcistan, Artvin ve çevre illerinden toplam ya toplam 25 araç katıldı.

Yarışmada araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerinde sürücüler dereye girmek için kıyasıya mücadele etti. 17 kapıdan oluşan parkurda tümsek ve çukurlar zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatırken, yarışları Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın'da takip etti.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın co-pilot olarak katıldığı araçla yarışmaların startını verdi.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın'da burada yaptığı konuşmasında, "Bu yıl 4. kez bu etkinliğimizi yapıyoruz. Açılışı yaptık, gerçekten çok heyecan verici. Ciddi anlamada mükemmel bir organizasyon var. Artvin Şavşat özellikle çevresiyle doğasıyla Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri. Şavşat'ta sadece belediyecilik değil aynı zamanda bu tür sosyal kültürel faaliyetlere ciddi manada önem vereceğiz. Şavşat off-roadı kabul etmiş Artvin kabul etmiş bize düşende bunu daha proje bazında ciddi organizasyonlarla daha büyük kitlelerin katılacağı organizasyon haline getireceğiz" dedi.

Şavşat Off-Road Dağcılık ve Fotoğrafçılık Kulüp Başkanı Halil Berkay Özcan ise, "Yarışlarımızın startını vermiş bulunmaktayız. Farklı ülkelerden ve illerden 25 araç bölgemize gelmiş ve yarışmalarımıza katılmış durumda. Yoğun bir ilgi var inşallah seneye daha büyük katılımlı güzel bir yarış düzenlemeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kıyasıya geçen yarışlarda, sürücüler birinci olmak için kıyasıya mücadele etti. Bazı araçlar ise zorlu parkurda kaza yaptı. Yardımına ise çevredekiler yetişti. - ARTVİN