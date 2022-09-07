Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar - Son Dakika
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Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar

07.09.2022 23:47
Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar

- Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar Sivas'ta minik kızlar muaythai ve kick boks ile hem spor yapıyor hem de küçük yaşlarında savunmayı öğreniyorlar.

- Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar

SİVAS - Sivas'ta minik kızlar muaythai ve kick boks ile hem spor yapıyor hem de küçük yaşlarında savunmayı öğreniyorlar.

Kadına yönelik şiddetin arttığı günümüzde Sivas'ta minik kız çocukları, savunma öğrenmek için küçük yaşlarda muaythai ve Kick boks öğreniyor. Bu spor dallarıyla hem kendilerini savunmayı öğreniyor hem de spor yapıyorlar.

Muaythai ve kick boks antrenörü Ekrem Arıs, bu sporları 7'den 70'e herkesin yapabileceğini belirtip, insanların en az kendini koruyabilecek kadar savunma sporları öğrenmesi gerektiğini söyledi.

"Kendilerini savunmayı öğretiyoruz"

İnsanların kendini koruyacak seviyede savunma sporu öğrenmesi gerektiğini belirten antrenör Ekrem Arıs, "Muaythai ve kick boksun, çok zor ve çok basit bölümleri var. Biz burada daha çok saldırı, savunma, tekme, yumruk atma gibi oyun tarzında çalışmalarla bu sporu aşılamaya ve ısındırmaya çalışıyoruz. Minik kız çocuklarımız bu yaşlarda bu branşı öğrenirlerse ileride her ortamda kendilerini rahat bir şekilde savunabilirler. Herkesin yapması gereken bir spor. Kişinin en az kendini koruyabilecek seviyede kick boks ve muaythai öğrenmesi gerekiyor. 10-11 yaş grubundaki kız çocuklarımız bu sporu çok severek yapıyorlar. Burada eğlenceli bir şekilde çalışıyoruz. Beraberinde çocuğun kendine güveni geliyor. Karşıdan bir saldırı olduğu zaman savunma yapmayı öğreniyor. Bütün saldırılara karşı bunları kız çocuklarına öğretiyoruz. Muaythai 7'den 70'e kadar herkesin yapabileceği bir spor" dedi.

"Ailem gelmemi çok istedi"

9 yaşında ki Fatma Tanlı, "Ailem için bir coşku oluyor. Ailem gelmemi çok istedi. Onlar için sevinç oluyor. Ben de kendi kendimi savunmak için buraya geliyorum" derken, 9 yaşındaki Ceylin Gültepe ise bu sporun kendine güç ve güven verdiğini belirtip, "Bu sporu başarmak için yapıyorum. Bana bu sporu yapmak güç ve güven veriyor. Kendimi güçlendirip büyük bir kick boksçu olmak istiyorum. Bu sporu yaparken çok keyif alıyorum. Ailem beni hep destekliyor. Bu sporu kendimi savunmak için de yapıyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kick Boks, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savunmayı küçük yaşlarda öğreniyorlar - Son Dakika

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