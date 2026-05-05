Savur'da Sky Adventure Yarışı Tamamlandı
Savur'da Sky Adventure Yarışı Tamamlandı

05.05.2026 20:47
Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen "Sky Adventure" motosiklet yarışında, genel klasman erkeklerde Bayram Uysal, kadınlarda Kayra Su Yazıcı birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Savur Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde ilçede dün başlayan Sky Adventure motosiklet yarışı tamamlandı.

İlçenin tarihi ve eşsiz coğrafyasında 3 etapta yapılan yarışmaya katılan 32 enduro sporcusu, 150 kilometrelik zorlu dağ parkurlarında zamana karşı mücadele etti.

Genel klasmanda erkeklerde Bayram Uysal birinci, Şahin Bozkaya ikinci ve Hilmi Şahin üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Kayra Su Yazıcı birinci, Berna Yazıcı ikinci, Saliha Özkan da üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

"Yarışmayı bırakıp, oturup dağları, evleri izledik"

Geçen yıl Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen Sky Adventure motosiklet yarışında da birinci olan Bayram Uysal, basın mensuplarına, ilçenin doğası, parkurları ve insanlarından çok etkilendiklerini söyledi.

Yarışmadan çok keyif aldıklarını belirten Bayram Uysal, "10 yıldır yarışıyorum fakat en keyif aldığım yarış bu oldu diyebilirim. Farklı bir atmosferdi. Hiç bitmesini istemediğim bir yarış oldu. Genel klasmanda ve kendi grubumda 2 şampiyonluk kazandım. Bunun için çok mutluyum." diye konuştu.

Kadınlarda birinci olan Kayra Su Yazıcı ise yarışmaya İstanbul'dan katıldığını ve 13 yıldır enduro sporcusu olduğunu belirterek, yağışlardan dolayı parkurların biraz zorlaştığını ancak yine de birinci olmayı başardığını kaydetti.

İlk defa Mardin'e geldiğini dile getiren Kayra Su Yazıcı, şunları söyledi:

"İlk defa tarihin kokusunu bu kadar iyi aldığımız bir yerde bulundum. Çok güzeldi. Benim için sadece bir yarış olmadı. Bugün ben start alırken inanılmaz bir yağmur başladı. Yerler sabun gibiydi, kaygandı. Çok düştük ama çok eğlenceliydi. Birinci oldum, çok mutluyum. Bunun hayalini kuruyordum. Şimdi hedefim, dünya çapında yarışmak."

Şahin Bozkaya da genel klasmanda ikinci, kendi klasmanında da birinci olduğunu ifade etti.

Tarihi bir ilçede, çok farklı bir atmosferde yarıştıklarına işaret eden Şahin Bozkaya, "Bir ara yarışmayı bırakıp, oturup dağları, evleri izledik. Doğa ile iç içeyiz. Çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

