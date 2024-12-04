Sayokan, Türkiye'de Tescillenen İlk Yerli Spor Dalı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sayokan, Türkiye'de Tescillenen İlk Yerli Spor Dalı

Sayokan, Türkiye\'de Tescillenen İlk Yerli Spor Dalı

Sayokan, 25 yıl süren çabaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescillendi.

04.12.2024 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savaş sanatları alanında Türkiye'de bir ilk olan Sayokan, yerli ve milli bir spor dalı olarak tescillendi.

Nihat Yiğit'in 18 Mart 1999 yılında kurduğu Türk savaş sanatı Sayokan, 25 yılın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul gördü. Kurulduğu günden bu yana federasyon olabilmek için büyük çaba harcayan Sayokan camiası, bakanlığın onay cevabı ile büyük bir sevinç yaşadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir Türk savaş sanatı olan Sayokan spor dalı, ilgili kanun ve kararname ile hükümleri doğrultusunda Bakanlık Makamının 29.11.2024 tarihli ve 65 oluru ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na alt spor dalı olarak bağlanmıştır" denildi.

Kabul yazısı, Genel Müdür Yardımcısı V. Fatih Uysal imzasıyla 81 ilin Gençlik ve Spor Müdürlükleri'ne gönderildi.

Savaş sanatları alanında bir kültürleşme hareketi olarak Sayokan'ı kurduğunu belirten Yabgu Nihat Yiğit, temel gayelerinin Türk milletinin dini ve milli bütün değerlerine sahip çıkarak gelecek nesile taşımak olduğuna dikkat çekti ve bu sebeple devlet desteği olan bir federasyon olabilmelerinin önemli olduğunu kaydetti. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'na kabul edilmelerinde emeği geçen bakanlık yetkililerine ve Ankara'da bu iş için büyük emek veren Sayokan ekibine de teşekkür eden Yiğit, bundan sonra büyük faaliyetlerin kendilerini beklediğini ve dinlenmeyi unutacaklarını hatırlattı.

Sayokan Dünya Federasyonu Ankara temsilcisi Tanyu Murat Çekiç ise Yabgu Nihat Yiğit'in yönlendirmesiyle spor bakanlığı yolunu kurduğu ekibiyle uzun süredir aşındırdıklarını belirterek, emeklerinin karşılığını almalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Türkiye, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sayokan, Türkiye'de Tescillenen İlk Yerli Spor Dalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
19:11 Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
19:11 Valerien Ismael’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
18:50 İsrail’in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
18:41 Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 14:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Sayokan, Türkiye'de Tescillenen İlk Yerli Spor Dalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.