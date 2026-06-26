Sayokan Türkiye Şampiyonası Karabük'te Başladı - Son Dakika
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Sayokan Türkiye Şampiyonası Karabük'te Başladı

Sayokan Türkiye Şampiyonası Karabük\'te Başladı
26.06.2026 18:23
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Karabük'te düzenlenen Sayokan Türkiye Şampiyonası, 346 sporcunun katılımıyla başladı.

Türk savaş sanatı Sayokan'ın en önemli organizasyonlarından biri olan Sayokan Türkiye Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Karabük'ün ev sahipliğinde 25-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun açılış seremonisi gerçekleşti.

Yeni Mahalle Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 13 ilden, 22 kulüpten toplam 346 sporcu ile birlikte idareci ve antrenörler katılım sağladı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve protokol konuşmaları ile devam etti. Protokol konuşmalarında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven Karabük'te birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak hem okul sporlarında hem federasyon faaliyetlerinde hem de Anadolu Yıldızlar Ligi'nde pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl 30'a yakın farklı branşta Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcuları, antrenörleri, hakemleri ve aileleri ağırladık" dedi.

Dünya Sayokan Federasyonu Başkanı Ahmet Yaşar Tanrıverdi ise bu etkinliğin sadece spor faaliyeti olmadığını ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek olan bu organizasyonun heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bu müsabakalar sadece bir spor değil; aynı zamanda birlik, kardeşlik, disiplin ve kültürümüzün gençlere aktarılmasının en önemli adımıdır" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından protokol üyelerine plaket takdim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından gösteri müsabakası düzenledi ve sonrasında şampiyona müsabakaları başladı.

Programa Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Türk Savaş Sanatı Sayokan Kurucusu Yagbu Nihat Yiğit, Dünya Sayokan Federasyonu Başkanı Ahmet Yaşar Yaşar Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, kurum müdürleri, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karabük'ün ev sahipliğinde düzenlenen şampiyona boyunca hem sportif rekabet hem de kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sayokan Türkiye Şampiyonası Karabük'te Başladı - Son Dakika

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