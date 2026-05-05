Schalke 04, Bundesliga'ya Döndü

05.05.2026 21:14
Kenan Karaman'ın golüyle Schalke 04, Fortuna Düsseldorf'u 1-0 yenerek Bundesliga'ya yükseldi.

Schalke 04, Bundesliga 2'nin 32. haftasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3 yıl sonra Bundesliga'ya yükseldi.

Bundesliga 2'nin 32. haftasında Schalke 04 evinde Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 15. dakikasında milli futbolcu Kenan Karaman'ın attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmazken, Schalke 04 mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 67'ye çıkan Schalke 04, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

2022-2023 sezonunda Bundesliga'dan düşen Schalke 04 böylece 3 yıl sonra lige döndü.

Milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf maçıyla bu sezonki gol sayısını da 14'e çıkardı. Alman ekibinde bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko da oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

