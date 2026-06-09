Sebahattin Tekin'den Futbol Vizyonu - Son Dakika
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Sebahattin Tekin'den Futbol Vizyonu

Sebahattin Tekin\'den Futbol Vizyonu
09.06.2026 11:47
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Teknik Direktör Sebahattin Tekin, sürdürülebilir projeler ve genç altyapı eğitimi üzerine konuştu.

Türkiye ve yurt dışında birçok takımda görev alan Teknik Direktör Sebahattin Tekin, kariyeri ve gelecek planları hakkında yaptığı açıklamada, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir proje içerisinde yer almak istediğini söyledi.

Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sebail FK'daki görev sürecinin ardından yeni sezon planlamasını sürdüren Teknik Direktör Sebahattin Tekin, kariyer planlaması ve futbolun gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Birçok kulüple görüşüyoruz ama acelemiz yok"

Adı hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan kulüplerle anılan tecrübeli çalıştırıcı, "Birçok kulüple görüşüyoruz ama acelemiz yok. Şu an menajerler vasıtasıyla hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen projeleri, teklifleri çok titiz bir şekilde inceliyoruz ancak henüz kesinleşen resmi bir durum yok. Önceliğim, kulübün hedefleri ile benim futbol anlayışımın örtüşmesi. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir proje içerisinde yer almak istiyorum" diye konuştu.

"Modern futbol sadece fiziksel güce dayanmamalı"

Tekin, günümüzde futbolun geldiği noktayla ilgili, "Modern futbol son yıllarda tamamen mekanikleşti ve atletizme sıkıştı. Ben buna karşıyım. Futbolun ruhu, yeniden teknik beceriye ve düşünce zekasına dönmek zorundadır. Sahada sadece körlemesine koşan değil, pozisyonu saniyeler öncesinden okuyan akıllı oyunculara ihtiyacımız var. Geometrik pas oyununun gücü, adam eksilten çalımların estetiği ve ince düşünülmüş taktiksel varyasyonlar olmadan futbolu güzelleştiremezsiniz. Ben her zaman hem izleyene keyif veren hem de taktiksel disiplinden sapmayan bir akıl oyununu hedefledim" şeklinde konuştu.

"Dünya kupası, taktik savaşıdır"

A Milli Takım'ın turnuvalarda kalıcı olabilecek potansiyele sahip olduğunu aktaran Tekin, "Uluslararası futbolu ve küresel turnuvaları yakından analiz ediyorum. Dünya Kupası gibi dev organizasyonlarda artık sadece yıldız isimler değil, kolektif hafızayı ve taktiksel disiplini kusursuz uygulayan takımlar fark oluşturuyor. Türkiye'nin potansiyeli çok büyük. Doğru bir jenerasyon yönetimi, modern taktiksel planlama ve sistem istikrarı sağlandığı takdirde, Türkiye küresel turnuvalarda sürpriz kovalayan değil, her turnuvanın doğal favorisi ve müdavimi olan bir ülkeye dönüşebilir. Bu gücümüz var, yeter ki doğru aklı sahaya yansıtalım" ifadelerini kullandı.

"Futbolcu taktik tahtasına değil, teknik adamın gücüne inanmalı"

Teknik adam vizyonunun, kulüp üzerindeki etkisine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bir kulübün veya projenin saha içindeki tek lideri teknik direktördür. Teknik adamın karizması, gücü ve felsefesi kulübün çehresini değiştirir. Ancak en dahi sistemi çizseniz bile, eğer futbolcuyu buna inandıramazsanız o sistem çöker. Oyuncunun, o taktiğe tahtada yazan bir şablondan ziyade kalben ve zihnen inanması gerekir. Modern antrenörlük sadece taktik vermek değildir; futbolcunun zihnine girmek, onu sistemin kusursuz bir parçası olacağına ikna etmek ve bu mental yönetimi güçlü bir liderlikle yapmaktır" dedi.

"Profesyonel futbolcuyu ancak profesyonel eğitir"

Altyapı konusuna da değinen Tekin, genç oyuncuların gelişiminde eğitim kalitesinin belirleyici olduğunu ifade ederek, "En büyük yaralarımızdan biri de altyapı yaklaşımımız. Üst düzey profesyonel futbolcu yetiştirecek kalibredeki teknik adamların, çocuk yaştan itibaren akademilerde görev alması gerekiyor. Üst düzey futbol zekasına, modern dünya futbolunun trendlerine hakim olmayan eğiticilerle geleceğin yıldızlarını hazırlayamazsınız. Altyapılar birer çocuk kreşi veya zaman geçirme alanı değildir; buralar elit taktik laboratuvarları olmak zorundadır. Temel eğitimi eksik alan bir oyuncunun A takım seviyesinde modern futbolun gereksinimlerini karşılaması imkansızdır. Bu reformu yapmak zorundayız" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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