Sebahattin Tekin Sebail FK'dan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sebahattin Tekin Sebail FK'dan Ayrıldı

Sebahattin Tekin Sebail FK\'dan Ayrıldı

Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, Sebail FK'dan karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu.

22.11.2024 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sebail FK'nın teknik direktiörlüğünü yapan Türk çalıştırıcı Sebahattin Tekin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, Azerbaycan Premier Lig ekibi Sebail FK'dan ayrıldığını duyurdu. Tekin, ayrılığına ilişkin yaptığı açıklamada, "2 sezondur görev yaptığım Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sebail FK'dan, yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmede karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Görev yaptığım süreçte bana destek olan teknik ekibe, yönetim kuruluna, ofis calışanlarına, taraftarlarımıza ve basın, medya, televizyon kurumlarına çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Sebail FK kulübüne ve yeni teknik ekibe başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin, daha önce Azerbaycan'ın güçlü ekibi Karabağ'ın altyapı koordinatörlüğünü yapmış, Türkiye'de de Süper Lig dahil çeşitli seviyelerde antrenörlük ve teknik direktörlük gibi görevlerde bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sebahattin Tekin Sebail FK'dan Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün Eski bakan da duruşma salonunda Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Eski bakan da duruşma salonunda
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
00:17 İngiltere’den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız İngiltere'den tarihi rest: Bu gece Rusya ile savaşmamız istenirse savaşırız
14:31 Lodosun vurduğu İstanbul’da metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu Lodosun vurduğu İstanbul'da metrelerce yükseklikte dalgalar oluştu
14:21 Meclis dün böyleydi, bugün böyle İşte Bakan Fidan’ın karşılandığı an Meclis dün böyleydi, bugün böyle! İşte Bakan Fidan'ın karşılandığı an
14:16 Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı tanıtıldı Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı tanıtıldı
14:14 Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası İstanbul’da beklenen yağış başladı Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı
14:08 Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil hakkında konuştu
14:03 Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu’nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak Hakkında siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun duruşmasında İmamoğlu yer almayacak
13:58 Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı
13:56 Arsenal, Odegaard’a uyguladığı tarifenin aynısını Arda Güler’e uygulayacak Arsenal, Odegaard'a uyguladığı tarifenin aynısını Arda Güler'e uygulayacak
13:56 Lodosun vurduğu İstanbul’da uçaklar iniş yapamıyor Lodosun vurduğu İstanbul'da uçaklar iniş yapamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 11:00:08. #1.11#
SON DAKİKA: Sebahattin Tekin Sebail FK'dan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.