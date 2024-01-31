Sebail FK Yardımcı Antrenörü: Azerbaycan Futbolu Türkiye\'den Daha Rahat

Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sebail FK'nin yardımcı antrenörü Sebahattin Tekin, çalışma ortamının Türkiye'den daha rahat olduğunu belirterek, "Kardeş ülkemizin futbol ülkesi olma yolunda ilerlediğini ve daha da gelişeceğini düşünüyorum" dedi.
Sebail FK Yardımcı Antrenörü Sebahattin Tekin, Azerbaycan futbolu ve kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Azerbaycan futbolunun son dönemde çok gelişme kat ettiğine vurgu yapan Tekin, "Öncelikle kardeş ülkemiz Azerbaycan'da, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğumu belirtmek isterim. Sezona Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sebail FK'da Şahin Diniyev hocamın ekibinde, daveti üzerine çalışmaya başladım. Burada iyi bir sezon geçiriyoruz ve çok mutluyum. Yönetim, teknik ekip, kulüp çalışanları, futbolcular çok sıcakkanlı ve kaliteli insanlar, hepsine teşekkür ediyorum. Başkanımız Firuz Karayev kulüpte gerçekten profesyonel bir aile ortamı oluşturmuş. Açıkçası Türkiye'den daha rahat olduğumu söylemeliyim. Genele baktığımızda da kardeş ülkemizin futbol ülkesi olma yolunda ilerlediğini ve daha da gelişeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Şahin Diniyev hocamla çalışmak çok keyifli"
Azerbaycan futbolunun dünyadaki yeriyle ilgili de görüşlerini aktaran Tekin, "Azerbaycan futbolu başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin ilgi odağında. Birçok oyuncu ülkelerini Türkiye'de ve diğer ülkelerde temsil ediyor. Mesela Dadashov, Süper Lig'de çok önemli işler yapıyor. Milli takımdaki birçok oyuncu yurt dışında oynuyor. 10 yıl öncesinde durum böyle değildi. Benim buraya gelişim bile aslında bunun kanıtlarından bir tanesi. İyi futbolcularının yanı sıra teknik direktör ve antrenörleriyle de her alanda gelişen bir ülke Azerbaycan. Örnek vereyim, Şahin Diniyev hocamla çalışmak çok keyifli. Takım içinde rekabet ortamı oluşturuyor, futbolcuyu psikolojik olarak inanılmaz diri tutuyor ve motive ediyor. Oyuncu seçiminde çok yetenekli ve uluslararası deneyim ve bilgi birikimine sahip, yurt dışında çok rahat çalışabilen bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.
"Sponsorların artması gelecekte Azerbaycan futbolunu çok farklı yerlere taşıyacaktır"
Türk futbolu ile Azeri futbolu arasındaki farklar hakkında değerlendirmelerde bulunan 50 yaşındaki teknik adam, "Azerbaycan futbolu ile Türk futbolu arasında elbette fark var ama bence bu farklardan en önemlisi Türkiye'nin takım sayısı, oyuncu sayısı ve bütçe açısından biraz şanslı olması. Sponsorlar Azerbaycan'daki kulüpleri destekliyor. Mesela benim kulübüm Sebail'in sponsoru Asco firması, kulüp için elinden geleni yapıyor. Bu tür sponsorların artması gelecekte Azerbaycan futbolunu çok farklı yerlere taşıyacaktır" cümlelerine yer verdi.
"Kaliteli birçok oyuncu var"
Azeri futbolcularla ilgili tavsiyelerde bulunduğunu sözlerine ekleyen Tekin, "Zaman zaman soran kulüp yöneticilerine ve teknik direktörlere tavsiyelerde bulunuyorum. Ülkemizde görev yapabilecek teknik direktörler gibi liglerimizde oynayabilecek kalitede de birçok oyuncu var" açıklamasını yaptı.
"Mesleğimizde şans diye bir şey yoktur"
Sebahattin Tekin, gelecek planları ile ilgili ise, "Şu anda kulübümden çok memnunum, sezon sonuna kadar sözleşmem var. Tabii ki kariyer planlarım var ama adım adım gidiyorum, zamanın neler getireceğini göreceğiz. Bir de bizim mesleğimizde şans diye bir şey yoktur, fırsatlara hazır olmamız lazım. Yurt içinde ya da yurt dışında, her yerde olabiliriz. Gelişimim için sadece Türkiye'deki değil dünya futbolundaki gelişmeleri de takip ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL
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