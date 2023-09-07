Yunanistan Ligi'nde Volos, AEK ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltı yaptıran futbolcusu Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.
Penaltıyı gole çeviren AEK mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Uzatma dakikalarında yenen golle gelen mağlubiyet sonrası yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.
Volos cephesinden Kruzliak için yapılan açıklamada, "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı - Son Dakika