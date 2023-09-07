Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı - Son Dakika

Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı

Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı
Son Güncelleme: 07.09.2023 11:24

Yunanistan'ın Volos kulübü, takıma 2 ay önce katılan Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini rakibine uzatma dakikalarında penaltı yaptığı gerekçesiyle feshetti.

Yunanistan Ligi'nde Volos, AEK ile oynadığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında penaltı yaptıran futbolcusu Dominik Kruzliak'ın sözleşmesini feshetti.

FATURAYI KRUZLIAK'A KESTİLER

Penaltıyı gole çeviren AEK mücadeleden 3-2'lik üstünlükle ayrıldı. Uzatma dakikalarında yenen golle gelen mağlubiyet sonrası yönetim faturayı Dominik Kruzliak'a kesti.

Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı

"ONA İYİ DİLEKLER SUNMUYORUZ"

Volos cephesinden Kruzliak için yapılan açıklamada, "Gelecek kariyerinde ona iyi dilekler sunmuyoruz ama kesinlikle hatırlanacak." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sebep olduğu penaltı sonunu getirdi! Volos, 2 ay önce transfer ettiği futbolcuyu apart topar yolladı - Son Dakika
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