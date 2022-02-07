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Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor - Son Dakika

Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor

07.02.2022 17:52
Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor

Galatasaray'dan hiç beklemediği şekilde gönderilen Fatih Terim başkanlık koltuğuna oturmayı kafasına koydu. Terim'in stadın yakınında bir ofis tuttuğu, başkanlık çalışmaları için kuvvetli ekibiyle birlikte hazırlık yaptığı iddia edildi.

Fatih Terim, teknik direktör olarak gerçekleştiremediği gençleşme projesini başkan olarak uygulamakta son derece kararlı. Son dönemde çıkan söylentiler iyice kuvvetlendi. İddialara göre Fatih Terim stadın yakınında bir ofis tuttu.

Seçim çalışmaları için ofis tuttu! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlığı almaya geliyor

EKİP ŞAMPİYONLAR LİGİ

Terim'in ekibinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Ali Yüce, Hakan Üstünberk ve Rezan Epözdemir gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerin yer aldığı biliniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Stadın yakınında tutulan ofiste başkanlık için çalışmaların başladığı aktarıldı. İlk seçimli kongrede Fatih Terim kuvvetli ekibiyle göreve talip olacak.

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Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor - Son Dakika
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