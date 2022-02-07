Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor

Fatih Terim, teknik direktör olarak gerçekleştiremediği gençleşme projesini başkan olarak uygulamakta son derece kararlı. Son dönemde çıkan söylentiler iyice kuvvetlendi. İddialara göre Fatih Terim stadın yakınında bir ofis tuttu.

EKİP ŞAMPİYONLAR LİGİ

Terim'in ekibinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Ali Yüce, Hakan Üstünberk ve Rezan Epözdemir gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerin yer aldığı biliniyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Stadın yakınında tutulan ofiste başkanlık için çalışmaların başladığı aktarıldı. İlk seçimli kongrede Fatih Terim kuvvetli ekibiyle göreve talip olacak.