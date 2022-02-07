Fatih Terim, teknik direktör olarak gerçekleştiremediği gençleşme projesini başkan olarak uygulamakta son derece kararlı. Son dönemde çıkan söylentiler iyice kuvvetlendi. İddialara göre Fatih Terim stadın yakınında bir ofis tuttu.
Terim'in ekibinde Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Bahattin Demirbilek, Ali Yüce, Hakan Üstünberk ve Rezan Epözdemir gibi camiada heyecan yaratacak güçlü isimlerin yer aldığı biliniyor.
Stadın yakınında tutulan ofiste başkanlık için çalışmaların başladığı aktarıldı. İlk seçimli kongrede Fatih Terim kuvvetli ekibiyle göreve talip olacak.
Son Dakika › Spor › Seçim ofisi bile hazır! Fatih Terim ve kuvvetli ekibi, başkanlık için geliyor - Son Dakika Spor