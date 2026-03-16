Seçimi kazanınca kendinden geçti

16.03.2026 15:34
Barcelona'da yapılan başkanlık seçiminde Joan Laporta 32 bin 934 oy alarak yeniden başkan seçildi ve zaferin ardından çılgınlar gibi dans etti.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde mevcut başkan Joan Laporta yeniden göreve seçildi. Laporta, aldığı oylarla kulüpte dördüncü kez başkanlık koltuğuna oturdu.

48 BİNE YAKIN ÜYE OY KULLANDI

Barcelona'da yapılan seçimde Joan Laporta ile Victor Font yarıştı. Yaklaşık 48 bin üyenin oy kullandığı seçimde Laporta 32 bin 934 oy alarak seçimi kazandı. Rakibi Victor Font ise 14 bin 385 oyda kaldı. Seçimde 984 oyun da geçersiz sayıldığı açıklandı.

2031 YILINA KADAR GÖREVDE KALACAK

Bu sonuçla birlikte Joan Laporta, Barcelona'daki başkanlık görevini 2031 yılına kadar sürdürecek. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Laporta, "Bu çok önemli bir sonuç ve bize büyük bir güç veriyor. Bizi durdurulamaz kılıyor. Kimse bizi durduramayacak. Önümüzde heyecan verici yıllar var. Hayatımızın en güzel yılları olacak" ifadelerini kullandı.

KAZANDIKTAN SONRA DANS ETTİ

Seçimi kazanmasının ardından Laporta'nın yaptığı dans ise sosyal medyada gündem oldu. Başkanın sevinç anları kısa sürede çok sayıda paylaşım alarak futbolseverlerin dikkatini çekti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
