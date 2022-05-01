Sefercikspor şampiyon oldu - Son Dakika

Zonguldak Birinci Amatör Kümede şampiyon olarak Deplasmanlı Süper Amatör Lig biletini alan 3. takım belli oldu.

Final maçında normal süresi ve uzatmalar 0-0 berabere tamamlanan maçta penaltı atışlarında Gökçebeyspor'u 7-6 ile geçen Filyos Sefercikspor takımı Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'e yükselen 3. takım oldu.

Zonguldak Birinci Amatör Kümeden Deplasmanlı Süper Amatör Lig'e yükselme maçında Filyos Sefercikspor ile Gökçebeyspor takımları final maçında Çaycuma İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Özcan Kılıçkeser Ertuğrul Göktaş ve Ferdi Tatoğlu hakem üçlüsünün yönettiği ve her iki takımında taraftarlarının önem verdiği final maçının 90 dakikalık normal süresinde 0-0'lık eşitlik bozulmayınca maç uzatmalara gitti.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde her iki takımda skoru değiştirmeyince, müsabakada penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda Filyos Sefercikspor, Gökçebeyspor'u 7-6 yendi. Penaltı atışlarından alınan galibiyet ile şampiyon olan Filyos Sefercikspor taraftarı ile birlikte büyük heyecan yaşadı. Ayrıca Filyos Sefercikspor Şampiyonluk kupasını ise ASKF Başkanı Kemal Demir'den aldı. - ZONGULDAK