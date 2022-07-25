Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor - Son Dakika
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Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor

25.07.2022 11:12
Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor

Hazırlık maçında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da yeni transfer Haris Seferovic, oyunu girdikten sadece birkaç dakika sonra takımına galibiyeti getiren golü attı. İlk maçında ilk golünü atan Seferovic, akıllara Falcao'yu getirdi. Kolombiyalı forvet de sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta Kasımpaşa'ya gol atmış ancak devam eden süreçte hayal kırıklığı yaratarak takımdan ayrılmıştı. Bu tesadüf karşısında taraftarlar, "Kaderi benzemesin" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Nef Stadı'nda Galatasaray, Kasımpaşa'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada galibiyet golünü getiren Seferovic, sarı-kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. İsviçreli golcünün Galatasaray kariyerinin aynı Falcao gibi başlaması ise dikkat çekti.

Galatasaray'da ilginç tesadüf! Seferovic yaptığıyla herkesin aklına Falcao'yu getirdi
Falcao

FALCAO DA İLK GOLCÜNÜ KASIMPAŞA'YA ATMIŞTI

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta fileleri havalandıran Seferovic ilginç bir tesadüfün yaşanmasına sebep oldu. 13 Eylül 2019 tarihinde Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı golünü atmıştı.24 Temmuz 2022 tarihinde ise Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayla ilk maçında, NEF Stadyumu'nda Kasımpaşa'ya karşı gol attı.

Galatasaray'da ilginç tesadüf! Seferovic yaptığıyla herkesin aklına Falcao'yu getirdi
Seferovic
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Haris Seferovic, Galatasaray, Kasımpaşa, Falcao, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Seferovic'in sonu Falcao gibi olur mu? Galatasaraylılar bu tesadüfü konuşuyor - Son Dakika


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