Şehitkamil Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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Şehitkamil Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

Şehitkamil Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 23. haftasında evinde ağırladığı Bahçespor'u 3-2'lik skorla geçerek, galibiyet serisini sürdürdü.

23.03.2025 14:33  Güncelleme: 14:37
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Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig 23. haftasında evinde ağırladığı Bahçespor'u 3-2'lik skorla geçerek, galibiyet serisini sürdürdü. Ligde 3. sıraya yükselen Kırmızı siyahlılar, 24. haftada deplasmanda Zengenspor'la karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor 23. haftada evinde Bahçespor'u ağırladı. Şehitkamil İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kırmızı siyahlılar, ilk yarıyı 33. dakikada Emre Yavuz, 36. dakikada ise Nimet Kayaalp'in attığı gollerle 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarıda rakibinin 54. dakikada attığı gole, 62. dakikada Vedat Erçin ile yanıt veren temsilcimiz, skoru 3-1'e taşıdı. Bahçespor'un 68. dakikada attığı golle, mücadele Şehitkamil Belediyespor'un 3-2'lik üstünlüğü ile bitti. Kırmızı siyahlılar, bu skorla puanını 48'e çıkararak, 3. sıraya yükseldi. Şehitkamil temsilcisi ligin 24. Haftasında deplasmanda Zengenspor'a konuk olacak.

"Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz"

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Başkanı İrfan Karakuzulu, zorlu bir maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi. Son haftalarda alınan galibiyetlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Karakuzulu, "Teknik ekibimiz ve futbolcularımız güzel bir oyun ortaya koydu. Alınan galibiyetten dolayı hepsine ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu maçla birlikte ligde oynadığımız son 8 maçın 7'sinden galibiyetle ayrıldık. 1 maçta da berabere kaldık. Hedeflerimiz büyük. Ligin bitimine kısa bir süre kaldı. Kalan maçlarımızdan da galibiyetle ayrılarak, ligi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehitkamil Belediyespor 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

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