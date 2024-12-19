Şehitkamil'den Gaziantep FK'ya bir destek daha - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şehitkamil'den Gaziantep FK'ya bir destek daha

Şehitkamil\'den Gaziantep FK\'ya bir destek daha

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Antalyaspor karşılaşmasında 2 bin taraftara bilet hediye edeceklerini söyledi.

19.12.2024 15:36  Güncelleme: 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Gaziantep FK- Antalyaspor karşılaşmasında 2 bin taraftara bilet hediye edeceklerini söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep Futbol Kulübü'ne desteğini sürdürüyor. Takıma sponsorluk desteği sağlayan Yılmaz, kırmızı siyahlıların evinde oynadığı maçlara da bilet desteği veriyor. Takımın, evinde oynadığı tüm karşılaşmalarda binlerce taraftara bilet hediye ederek tribünlerde taraftarın yer almasını sağlayan Yılmaz, hafta sonu oynanacak maçta da bu desteğini sürdürdü.

Yılmaz'dan taraftara davet

Yılmaz, son haftalarda taraftarın da desteğiyle alt sıralardan kurtulan kırmızı siyahlıların Antalyaspor'u konuk edeceği maçta 2 bin taraftara bilet hediye edeceklerini müjdeledi. Yılmaz, "Şehrimizin marka değeri Gaziantep FK, bu hafta Antalyaspor ile mücadele edecek. Her maç olduğu gibi bu karşılaşmada da takımımızın yanında olacağız. Başvuru yapan 2 bin taraftarımıza bilet hediye edeceğiz. Taraftarlarımız, başvurularını 21 Aralık Cumartesi günü 10.00-12.00 saatleri arasında www.sehitkamil.bel.tr adresi üzerine yapabilecekler. Tüm taraftarlarımızı takımımızın yanında yer almaya davet ediyorum" dedi.

Yılmaz, biletlerin kazananların Passolig hesaplarına yükleneceğini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Antalyaspor, Umut Yılmaz, Şehitkamil, gaziantep, Belediye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehitkamil'den Gaziantep FK'ya bir destek daha - Son Dakika


00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Şehitkamil'den Gaziantep FK'ya bir destek daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.