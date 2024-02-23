Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı Avrupa Sahnesinde - Son Dakika
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Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı Avrupa Sahnesinde

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı Avrupa Sahnesinde

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı, Bölge Karmaları Seçme Müsabakaları sonucunda Avrupa'da yarışma hakkı elde etti. 11 sporcu, Tsvetnitsa Yüzme Turnuvası ve Swimming Talent Cup Yüzme Müsabakaları'nda Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nü temsil edecek. Hazırlık süreci hız kesmeden devam ediyor.

23.02.2024 11:14  Güncelleme: 11:29
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Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakaları sonucunda belirlenen baraj derecelerini geçerek Avrupa sahnesinde kulaç atma hakkı elde etti. Yeşil-siyahlı kulüpte şampiyona biletlerini ceplerine koyan 11 sporcu için hazırlık süreci yoğun tempoda devam edecek.

Türkiye Yüzme Federasyonu, 2023-2024 yüzme sezonu içerisinde yer alan ve 20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak olan Tsvetnitsa Yüzme Turnuvası ve 26-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Burgas kentinde yapılacak olan 11. Swimming Talent Cup Yüzme Müsabakalarına katılma hakkı elde eden Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcuları, Alleben Yüzme Havuzunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bölge Karmaları Seçme Müsabakaları sonucunda Mustafa Deniz Karadana, Ceylin Naz Yavuz, Dila Eroğlu, İhsan Aybars Akay, Mehmet Bulut, Cemre Naz Karabıkcı, Tsvetnitsa Yüzme Turnuvası Sporcu Kadrosuna girmeyi başarırken, Kaan Efe Kaya, Nisa Çoşkun, Toprak Can Şahin, İrem Kalem ve Yiğit Taşdoğan, 11. Swimming Talent Cup Yüzme Müsabakası Sporcu Kadrosuna dahil olan isimler oldu. 2007, 2008 ve 2009 doğumlu sporcuların katılacağı organizasyonlarda Yeşil-siyahlı sporcular, uluslararası şampiyonluk hedefiyle kulaç atacak.

"Bu başarılar kolay elde edilmiyor"

Alleben Yüzme Havuzunda yetişen 11 sporcunun seçmeler sonucunda uluslararası platformda yarışma hakkı elde etmesinden duyduğu büyük memnuniyeti dile getiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı açıklamada kulvarda başarıların kolay elde edilmediğinin altını çizdi. Başkan Fadıloğlu, "Alleben Yüzme Havuzumuzda yetişen sporcularımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Bu başarılar kolay elde edilmiyor. Günün ilk saatlerinde başlayan hummalı hazırlık süreci, gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğun tempoda devam ediyor. Bu çabanın neticesinde son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Bölge Karmaları Seçme Müsabakaları sonucunda 11 sporcumuz, ilimizi ve ülkemizi bir kez daha temsil edecek Milli Takım kadrolarına dahil oldular. Bu büyük başarıda emeği geçen başta değerli sporcularımızı, onlara büyük emek veren antrenörlerini ve desteklerini bir an olsun esirgemeyen kıymetli velilerimizi yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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