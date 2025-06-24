Şehitkamil yaz spor akademisi başladı

Şehitkamil Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Akademileri, bu yıl da büyük bir ilgiyle başladı. İlçedeki farklı tesislerde başlatılan spor faaliyetleri, çocuklar ve gençlerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmelerini hedefliyor.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde basketbol, voleybol, badminton, taekwondo ve halk oyunları, İbrahimli Spor Merkezi'nde temel jimnastik, voleybol, basketbol, Beykent Spor Merkezi'nde futbol ve taekwondo, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise futbol be halter, Gazikent Stadyumu ve Merveşehir İlçe Stadyumu'nda futbol, Gazikent Anne- Çocuk Spor Merkezi'nde temel jimnastik, Alleben 1, Alleben 2 Yüzme Havuzlarında ise yüzme eğitimleri yoğun katılımla başladı.

Başvurular devam ediyor

Gençlerin hem fiziksel gelişimini desteklemek hem de sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Yaz Spor Akademisi'ne katılım sağlamak isteyen vatandaşlar için başvuru süreci halen devam ediyor. Tüm branşlarda alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, yaz boyunca devam edecek. - GAZİANTEP