"Şehre İzini Bırak" meydan okumasında ilk hafta galibi Bora Altıntaş'ın takımı - Son Dakika
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"Şehre İzini Bırak" meydan okumasında ilk hafta galibi Bora Altıntaş'ın takımı

02.03.2022 15:24
"Şehre İzini Bırak" meydan okumasında ilk hafta galibi Bora Altıntaş'ın takımı

Red Bull "Şehre İzini Bırak" projesiyle, spor yapmak isteyip motivasyon bulamayanları harekete geçiriyor. Türkiye'nin online aktivite haritasını çıkartan, katılımcıların koşarak şehre izlerini bıraktığı proje, herkesi meydan okumaya davet ediyor. Takımlarını kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakıyor. Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ın takımında olmak isteyenler RedBull.com/sehreizinibirak adresinden kaydolabiliyor.

Red Bull "Şehre İzini Bırak" projesiyle, aktif spor yapanların yanı sıra antrenman yapmak isteyip yeterli motivasyonu bulamayanları da harekete geçirmeye devam ediyor. Türkiye'nin online aktivite haritasını çıkartan, katılımcıların koşarak şehre izlerini bıraktığı proje, spor severleri yeni bir meydan okumaya davet ediyor. Proje kapsamında takımlarını kuran Red Bull sporcuları Kübra Dağlı ile Bora Altıntaş haftalık görevleri yaparak şehre izlerini bırakıyor. Meydan okumanın ilk haftasını ise Bora Altıntaş'ın takımı birinci bitirmeyi başardı. Şehre izini bırakmak için Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ın takımında olmak isteyenler RedBull.com/sehreizinibirak adresinden projeye kaydolabiliyor.

'Şehre İzini Bırak' meydan okumasında ilk hafta galibi Bora Altıntaş'ın takımı

Red Bull'un aktif yaşamı destekleyen "Şehre İzini Bırak" projesinde ilk düelloda kazanan Bora Altıntaş oldu. Türkiye'nin online aktivite haritasını çıkartan projede Bora Altıntaş ve bir diğer Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, şehre izlerini bırakmak için takımlarını kurup haftalık görevleri tamamladı. İki sporcu ve takımlarının koşarak şehre izlerini bıraktıkları projede daha çok hedef tamamlayan Bora Altıntaş'ın takımı ilk haftanın birincisi oldu. Projenin ilk haftasında toplam 1500 KM kat edildi.

'Şehre İzini Bırak' meydan okumasında ilk hafta galibi Bora Altıntaş'ın takımı

Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı ile Türkiye'nin BMX'teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş, şehre izlerini bırakmak için 4 Nisan tarihine kadar her hafta eğlenceli düellolarını sürdürecek. İki Red Bull sporcusu, 'Kırmızı Takım' ve 'Mavi Takım' olmak üzere iki takım oluşturarak, "Şehre İzini Bırak" projesinde katılımcılarıyla birlikte haftalık görevleri tamamlayıp kalan haftaları zirvede tamamlamak için çalışacak. Kalan haftalarda Kübra Dağlı'nın ya da Bora Altıntaş'ıntakımında olmak isteyenler RedBull.com/sehreizinibirak adresinden projeye kayıt olup görevleri yapmaya başlayabiliyor.

'Şehre İzini Bırak' meydan okumasında ilk hafta galibi Bora Altıntaş'ın takımı
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