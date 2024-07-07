Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Futbol Kursunu Ziyaret Etti

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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yaz Spor Okulları kapsamında Şehzadeler Belediyesi tarafından açılan Futbol Kursunu ziyaret etti. Emin Kaçar Amatör Spor Tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette, kursiyerler ve antrenörler ile bir araya gelen Başkan Durbay, genç yetenekleri izleyerek bir süre onlarla sohbet etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, beraberindeki Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökay Budak ve Meclis Üyeleri ile birlikte Yaz Spor Okulları kapsamında Şehzadeler Belediyesi tarafından açılan Futbol Kursunu ziyaret etti. Başkan Durbay, kurs boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti. "Gençlerimizin spora olan ilgisi ve yetenekleri bizleri gururlandırıyor." diyen Başkan Durbay, "Şehzadeler Belediyesi olarak gençlerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Diliyoruz ki genç sporcularımız ileriki dönemlerde büyük kulüplerinde spor yaşantılarını sürdürürler. 25 Haziran'da başlayan kursumuz 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Yaz dönemi boyunca farklı branşlarda da ayrıca kurslarımız devam ediyor. Futbol kursumuzda şu anda 22 kardeşimiz var ancak sayıları daha da artacak." şeklinde konuştu.

Futbol kursunda eğitim alan genç sporcular da Başkan Durbay'ın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendisiyle keyifli anlar paylaştı. Antrenörler de Başkan Durbay'a, futbol kursunun amacı ve çalışmaları hakkında detaylı bilgi sundu. Başkan Durbay genç sporculara tişört, şapka ve çanta hediye etti. - MANİSA