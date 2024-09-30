Şehzadeler Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şehzadeler Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Şehzadeler Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Şehzadeler Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde açılan spor kurslarına 371 kişi katıldı. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, gençlerin sporla buluşmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Kurslar judo, tekvando, badminton ve voleybol gibi çeşitli branşlarda devam ediyor.

30.09.2024 15:26  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde açılan spor kursları büyük ilgi görüyor. Kurslara toplamda 371 kişi katılırken, Belediye Başkanı Gülşah Durbay, gençlerin sporla buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen spor kursları hız kesmeden devam ediyor. Judo, tekvando, badminton, halk oyunları, voleybol ve karate gibi çeşitli branşlarda verilen kurslara gençlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Şu an itibariyle 371 sporcunun katıldığı kurslarda, kadın spor merkezine de 200 kişi kayıt yaptırdı.

Judo branşında 18, tekvandoda 15, badminton kursunda 50, halk oyunlarında 12, voleybolda ise 64 sporcu yer alıyor. Kadın Spor Merkezi'ne yoğun bir ilgi olurken, 200 kadın kursiyer aktif olarak faaliyetlere katılıyor. Karate kursuna ise 12 sporcu katılım gösteriyor.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, gençlerin spora olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimizin farklı spor dallarında kendilerini geliştirmeleri bizler için mutluluk verici. Amacımız, onları sporla buluşturup, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Belediyemizin sunduğu imkanlarla gençlerimizin ve kadınlarımızın spora olan ilgisini görmek gurur verici. Bu tür kurslar hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler Belediyesi, Gülşah Durbay, Şehzadeler, Voleybol, Belediye, Gençlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:40:26. #1.12#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement