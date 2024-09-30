Şehzadeler Belediyesi Spor Kurslarına Yoğun İlgi

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Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde açılan spor kursları büyük ilgi görüyor. Kurslara toplamda 371 kişi katılırken, Belediye Başkanı Gülşah Durbay, gençlerin sporla buluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen spor kursları hız kesmeden devam ediyor. Judo, tekvando, badminton, halk oyunları, voleybol ve karate gibi çeşitli branşlarda verilen kurslara gençlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Şu an itibariyle 371 sporcunun katıldığı kurslarda, kadın spor merkezine de 200 kişi kayıt yaptırdı.

Judo branşında 18, tekvandoda 15, badminton kursunda 50, halk oyunlarında 12, voleybolda ise 64 sporcu yer alıyor. Kadın Spor Merkezi'ne yoğun bir ilgi olurken, 200 kadın kursiyer aktif olarak faaliyetlere katılıyor. Karate kursuna ise 12 sporcu katılım gösteriyor.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, gençlerin spora olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimizin farklı spor dallarında kendilerini geliştirmeleri bizler için mutluluk verici. Amacımız, onları sporla buluşturup, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ise, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, "Belediyemizin sunduğu imkanlarla gençlerimizin ve kadınlarımızın spora olan ilgisini görmek gurur verici. Bu tür kurslar hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA