Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları Futbol Kursu Başvuruları Başladı

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Şehzadeler Belediyesi, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen Yaz Spor Okulları Futbol Kursu için başvuruları kabul etmeye başladı. Kurs, Emin Kaçar Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Şehzadeler Belediyesi Yaz Spor Okulları Futbol kursu içi başvurular başladı. Son başvuru tarihi 24 Haziran olarak belirlenen kurs için başvurular Kurşunlu Han'da yapılacak. 7-14 yaş arası çocukların başvurabileceği kurslar 24 Haziran'da başlayacak ve 26 Ağustos'ta sona erecek. Emin Kaçar Amatör Spor Kulüpleri Antrenman Sahasında yapılacak olan antrenmanların saat 09.30'da başlayıp 11.30'da sona ereceği ve öğrenciler için servislerin olacağı bildirildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımızın yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmeleri için bu tür etkinlikleri düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Futbol kursumuz, çocuklarımızın hem fiziksel gelişimine katkı sağlayacak hem de takım ruhunu ve disiplinini öğretecek. Tüm çocuklarımızı bu güzel etkinliğe katılmaya davet ediyorum." - MANİSA