Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva - Son Dakika

Şehzadeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği Özge Kanbay Kadınlar Futbol Turnuvası sona erdi.

Şehzadeler Belediyesi kısa süre önce hizmete açtığı Emin Kaçar Amatör Spor Tesislerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar futbol turnuvası düzenledi. 2019 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Manisalı hakem Özge Kanbay anısına düzenlenen turnuvada beş kadın takımı şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra merhume Özge Kanbay'ın annesi Mürüvvet Kanbay ve kız kardeşi Gamze Kanbay'ın da hazır bulunduğu törende dereceye giren takımlar kupalarını Başkan Çelik'in elinden aldı.

Emin Kaçar Amatör Spor Tesislerini hizmete açtıkları günden beri tesisin yüzlerce müsabaka ve antrenmana ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Çelik, bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri Kadınlar Futbol Turnuvasına ev sahipliği yaptığını söyledi. Turnuvayı iki faktörün anlamlı kıldığını ifade eden Başkan Çelik şöyle devam etti; "İlki bu anlamlı günde kızlarımızın takımları burada turnuva yapıyor. İkincisi de 2019 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen hakemimiz Özge Kanbay anısına düzenliyoruz. Özge Kanbay kardeşimizi biz unutmadık. Annesi ve kız kardeşi de aramızdalar. Özge kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Turnuvaya beş kadın takımımız katıldı ve şampiyonluğu Soma Zafer Kulübü aldı. Turnuvaya katılan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum" Başkan Çelik'in konuşmasının ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupaları ve ödülleri verildi.

Dereceye giren takımlar ise şu şekilde; 1. Soma Zafer Kulübü, 2. Salihli Özgençler Birliği, 3. İl Gençlik Spor Kulübü, 4. Şehzadeler 8 Eylül Spor Kulübü, 5. Manisa Esnaf Spor Kulübü. - MANİSA