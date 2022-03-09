Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva - Son Dakika
Üye Girişi

Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva

09.03.2022 09:47
Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva

Şehzadeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği Özge Kanbay Kadınlar Futbol Turnuvası sona erdi.

Şehzadeler Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği Özge Kanbay Kadınlar Futbol Turnuvası sona erdi.

Şehzadeler Belediyesi kısa süre önce hizmete açtığı Emin Kaçar Amatör Spor Tesislerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlar futbol turnuvası düzenledi. 2019 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden Manisalı hakem Özge Kanbay anısına düzenlenen turnuvada beş kadın takımı şampiyonluk için mücadele etti. Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupaları törenle verildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra merhume Özge Kanbay'ın annesi Mürüvvet Kanbay ve kız kardeşi Gamze Kanbay'ın da hazır bulunduğu törende dereceye giren takımlar kupalarını Başkan Çelik'in elinden aldı.

Emin Kaçar Amatör Spor Tesislerini hizmete açtıkları günden beri tesisin yüzlerce müsabaka ve antrenmana ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Çelik, bu kez de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenledikleri Kadınlar Futbol Turnuvasına ev sahipliği yaptığını söyledi. Turnuvayı iki faktörün anlamlı kıldığını ifade eden Başkan Çelik şöyle devam etti; "İlki bu anlamlı günde kızlarımızın takımları burada turnuva yapıyor. İkincisi de 2019 yılında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen hakemimiz Özge Kanbay anısına düzenliyoruz. Özge Kanbay kardeşimizi biz unutmadık. Annesi ve kız kardeşi de aramızdalar. Özge kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Turnuvaya beş kadın takımımız katıldı ve şampiyonluğu Soma Zafer Kulübü aldı. Turnuvaya katılan tüm kardeşlerimizi tebrik ediyorum" Başkan Çelik'in konuşmasının ardından turnuvada dereceye giren takımlara kupaları ve ödülleri verildi.

Dereceye giren takımlar ise şu şekilde; 1. Soma Zafer Kulübü, 2. Salihli Özgençler Birliği, 3. İl Gençlik Spor Kulübü, 4. Şehzadeler 8 Eylül Spor Kulübü, 5. Manisa Esnaf Spor Kulübü. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva
Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva
Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva
Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva

YORUMLAR
500
Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı Gaziantepli kadın sporcular ile yöneticilerin hayatı sergiye taşındı Sivasspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı etkinlik Sivasspor'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için anlamlı etkinlik

Şehzadeler Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Futbol, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva - Son Dakika


Son Dakika
09:45 Rusya, ekonomik önlemler almaya devam ediyor! Merkez Bankası döviz satışını askıya aldı
09:39 Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor
09:29 Böyle vicdansızlık görülmedi! Köprüden atladı, 5 araç üzerinden geçti
09:28 Son Dakika! İstanbul'da önlemler artıyor! Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yarın toplam 205 sefer iptal edildi
09:21 Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde! Lavrov bugün Antalya'ya geliyor
09:18 Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:54:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesinden 8 Mart'ta anlamlı turnuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement