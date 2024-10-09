Şehzadeler Genç Kızlar Voleybol Takımı\'ndan Anlamlı Galibiyet

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Şehzadeler Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, sezonun ilk maçında Yunusemre Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2'lik set sonucu ile kazanan Şehzadeler'in genç kızları, bu anlamlı galibiyetlerini kolon kanseriyle mücadele eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a hediye etti.

Maç sonunda açtıkları pankart ile Başkan Durbay'a olan desteklerini gösteren voleybolcular, galibiyetlerini ona adadıklarını belirtti. Takım, "Başkanımızın her zaman yanındayız, ona güç vermek istiyoruz" mesajını paylaşarak, Başkan Durbay'ın zor sürecinde yanında olduklarını bir kez daha vurguladı. Takım kaptanı, bu galibiyetin sadece bir spor karşılaşması değil, aynı zamanda Başkan Durbay'a moral ve dayanışma mesajı olduğunu söyledi. Karşılaşmayı Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak da izledi. Şehzadeler Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı'nın sıradaki maçı 15 Ekim'de Soma İlçe Spor ile olacak. Genç sporcular, bu maça da büyük bir motivasyonla hazırlanıyor. Başkan Gülşah Durbay'a olan desteklerini her alanda göstermek isteyen takım, aynı zamanda sahadaki başarılarıyla Şehzadeler'in gururu olmayı sürdürüyor.

Başkan Durbay ise genç sporcuların bu anlamlı jesti karşısında duyduğu mutluluğu dile getirerek, onların her daim yanında olduğunu belirtti. - MANİSA