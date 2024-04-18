Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adayı olarak açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkan adayı Şekip Mosturoğlu, basın mensupları ve üyelerle bir araya geldi.
Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda açıklamada bulunan Mosturoğlu, kürsüye çıktığı anda çok heyecanlandığını belirterek, "1000'in üzerinde duruşmaya girmişimdir, bugünkü kadar heyecanlandığım bir anı hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Namağlup şekilde ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding kadın basketbol takımını tebrik ederek sözlerine başlayan Mosturoğlu, aynı zamanda 2013 yılında hayatını kaybeden sarı-lacivertli kulübün eski genel müdürü Serkan Acar'ı da ölüm yıl dönümünde rahmetle andı.
Fenerbahçe Kulübünün 70 binin üzerinde üyesinin olduğunu ancak buna karşın kulüpçülük anlayışının zayıfladığını dile getiren Mosturoğlu, "Geçmişte bireysel iletişimle sağlanan kulüp iletişimi, bugün sağlanamıyor. Son yıllarda değerli insanlardan oluşan yüksek divan kurulunun varlığına rağmen bu büyüklüğün konsolide edilemediğini, etkin olarak kulüp yönetiminde yer almadığını düşünüyorum." diye konuştu.
"Yöneticilik dönemimde pek çok kupa, madalya kazandık"???????
2018 yılında yönetimden ayrılmalarına karşın kulüple ilişkilerinin her zaman devam ettiğini anlatan Mosturoğlu, şunları söyledi:
"Avukatlık yıllarımın başında kulübe üye olduğumda, bu kulüpte 12 yıl yöneticilik yapacağım aklımın ucundan dahi geçmiyordu. Sonrasında TFF'de ve UEFA'da görev yaptım. Bu süreç beni TFF Başkan Vekili görevine kadar götürdü. Bu da ayrı bir gurur vesilesi oldu benim için. Bizim gibi kulüplerde 100. yılda yönetici olmak büyük bir gururdu. Biz 100. yılda şampiyon olduk. Her camiaya nasip olmuyor, bize nasip oldu. Cemil abinin formasını giyme hayaliyle başlayan Fenerbahçe rüyası, 100. yılda yönetici olarak kupa kaldırmakla devam etti. Bundan büyük gurur duydum. Çok onurlu görevler yaptım, bu görevler içinde çok takdir edildim. Yöneticilik dönemimde pek çok kupa, madalya kazandık. Ancak hayatım boyunca unutmayacağım, aile fertlerime büyük bir miras olarak devredeceğim bir şey var, o da 2010-2011 şampiyonluk madalyası. 2010-2011 şampiyonluk madalyasını tüm camiamız adına saklıyorum."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun çok önemli bir yapı olduğunun da altını çizen Mosturoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe'nin de ötesinde Türk sporunun kaptan köşküdür. Bu kurul şu anda 5 bin üyeden oluşuyor. Üyelerimizin aileleriyle birlikte 15 bin kişilik bir topluluğuz. Ancak son yıllarda divan kurulunun ve üyelerin potansiyelinin değerlendirilemediğini, büyük bir iletişim eksikliği olduğunu görüyorum. Buraya 3 ayda bir toplantıya geliyoruz, kısıtlı bir zaman içinde konuşmaya çalışıyoruz. Divan kurulu toplantıları, divanın ve kurul üyelerinin kamuoyuna yansıdığı yüzüdür. Biz divan kurulunun Fenerbahçe'ye değil, Türk sporuna önderlik edeceğine inanıyoruz. Buradan Türk sporunun gelişimi için fikirler üretileceğine inanıyoruz."
Son Dakika › Spor › Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan adayı olarak açıklamalarda bulundu - Son Dakika
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bordo-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Takımla birlikte antrenman yapan ve futboldaki hünerlerini sergileyen Başkan Şerifoğulları, taraftarları Sapanca Gençlikspor maçına davet etti.
Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, konuşmasında sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini belirtti. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyona 21 Nisan'da sona erecek.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, alacaklarının ödenmediği iddiasıyla eski kulünbü Juventus'a açtığı davayı kazandı. İtalyan devi, eski oyuncusu Ronaldo'ya 10 milyon euro tazminat ödeyecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı. Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takımın katıldığı müsabakalarda liderlik elde eden takım bir üst gruba terfi edecek. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF'nin Nevşehir'i tercih ettiğini belirtti.
Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na 7 ilden 34'ü kadın 124 posta dağıtıcısı katıldı. Yarışmada erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise İlknur Uçar birinci oldu. Başarılı olan posta dağıtıcıları Türkiye finalinde mücadele edecek.
Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti. Şırnak'a dönen Benek, ailesi, antrenörü ve kulüp başkanı tarafından çiçeklerle karşılandı. Benek, hedefinin 5 ay sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak olduğunu belirtti. Antrenör Budak ise Pınar Benek'ten Dünya Şampiyonluğu beklediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?