Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığına Aday Olacak

Spor

Eski milli boksör Selçuk Aydın yarın Ankara'da düzenleyeceği basın toplantısıyla Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına aday olacağını açıklayacak.

Türkiye Boks Federasyonu 6. Olağan ve 8. Mali Kongresi, 12 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Eski milli boksör Selçuk Aydın yarın saat 11.00'de Ankara'da bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla başkan adaylığını duyuracak.

1983 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Çamlıca Köyü'nde dünyaya gelen Aydın'ın dünya Kıtalar Arası ve Avrupa orta sıklet boks şampiyonluğu bulunuyor.

Kariyerinde 32 maça çıkan Selçuk Aydın, 22'si nakavt ile olmak üzere 29 karşılaşmayı kazandı. - İSTANBUL