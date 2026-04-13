Selçuk İnan: Galatasaray'a Karşı İyi Hazırlandık

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, sarı-kırmızılı takıma karşı çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Selçuk İnan, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için çok önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını aktaran Selçuk İnan, "Galatasaray için ne kadar önemli bir maçsa, bizim için de önemliydi. Alt sıralardan üst sıralara çıkmak istiyorduk. Bu zamanda Galatasaray'a karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Bunu oyuncularımla paylaştım. Oyuncularım, antrenmanda çalıştığımız her şeyi sahada eksiksiz gerçekleştirdi. Çok iyi mücadele ettiler. Puan aldıkları için onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, Galatasaray'ın zor bir deplasmandan geldiğini dile getirerek "Ligin bu zamanlarını oynamak kolay değil. Galatasaray da çok zor bir deplasmandan geldi. Sahanın içinde son bölümlerde yorgunluk olabileceğini biliyorduk. Ne olursa olsun Galatasaray, 3-4 yılda bir sahasında kaybediyor. Yorgun da olsalar zorlanacağımızı biliyorduk. Doğru hazırlandık. Karşılığında 1 puan aldık." diye konuştu.

Dar kadroyla mücadele ettiklerine dikkati çeken genç teknik adam şöyle devam etti:

"Hücumda Mauro Icardi veya başka oyuncunun oynaması, kadroda değişikliğe sebep olmayacaktı. Biraz sıkıntılarımız var. Özellikle defansta hep aynı oyuncularla oynuyoruz. Çok fazla oyuncu değiştirme lüksümüz yok. Icardi veya Barış Alper Yılmaz oynar diye çalışmalar yaptık. Bugün Barış Alper Yılmaz oynadı. Onu Dijksteel ile bire bir bırakmaya çalıştık. Galatasaray'a karşı deplasmanda topa sahip olarak oynamak mümkün değildi. Ona göre plan yaptık ve tuttu."

Selçuk İnan, Galatasaray taraftarına yönelik ise şunları kaydetti:

"Ben, Galatasaray taraftarını hala çok seviyorum. Ömrümün sonunda kadar da sevmeye devam edeceğim. Hayatımın büyük bölümünü burada geçirdim. Fernando Muslera'yı saymazsanız, bu statta en çok maça çıkan benim. Belki de en çok kupa kazanan da benim. 15 kupa kazandım. İyi anılarda hep ben varım. Kaptanlık ve yardımcı antrenörlük yaptım. Tepkilere ve hak etmediğiniz şeylere maruz kalsanız da burada olmak mutluluk verici. Kimseye yanlış yapmadım. Bundan sonra yapmayacağım. Hiç kimsenin istediği gibi bir adam da olmadım. Bundan sonra da olmayacağım."