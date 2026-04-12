Selçuk İnan, Galatasaray\'dan puan almanın sırrını açıkladı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de 1-1 sona eren Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''EKSİKSİZ YERİNE GETİRDİLER''

Mücadeleyi değerlendiren Selçuk İnan, "Maçtan önce de söyledim. Oyuna iyi başlamamız, mücadele etmemiz, oyunu tutmamız gerektiğini söyledim. Oyuna başlangıç planımız farklı, devamında farklı olacaktı. Bunu oyuncularımız neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Bu nedenle oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Böyle anlarda, böyle büyük maçları oynamak kolay değil. Sadece sahada kaldılar. Mücadele ettiler. İki takımı da mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Oyuncularımı da puandan ötürü tebrik ediyorum." dedi.

''STRATEJİMİZ EKSİKSİZ İŞE YARADI''

Sözlerine devam eden genç teknik adam, "Kafamda aşağı yukarı oyuna sokacağım oyuncular belliydi. Bruno Petkovic bunlardan biriydi. Fiziksel olarak ancak 20-25 dakika oynayabilirdi. Oyun da onu istiyordu. Böyle bir değişiklik yaptı. Can girdi, katkı sağladı. Tayfur öyle... Bu bir takım oyunu. Strateji belirleyip sahaya çıkıyorsunuz. Bugün takım olarak eksiksiz görevini yerine getirdi herkes. Belirlediğimiz strateji eksiksiz işe yaradı ve gol attı. Bunun neticesinde 1 puan aldık." ifadelerini kullandı.