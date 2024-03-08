Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi - Son Dakika
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK ile anlaşmaya vardıklarını ve var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

08.03.2024 15:04
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi. İnan, "Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık mukavele imzaladı. İmza sonrası ilk açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yapan İnan, "Ülkemizin mücadele simgesi şehri olan Gaziantep'in kıymetli takımı Gaziantep FK ile anlaşmaya vardık. Bu görevi bana layık gören herkese gönülden teşekkür ediyorum. Sorumluluğumuzun farkındayız, sizleri mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra ilk mesajını sosyal medya hesabından verdi - Son Dakika
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