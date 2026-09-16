Selçuk İnan: Gaziantep FK maçı milli ara öncesi çok önemli - Son Dakika
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Selçuk İnan: Gaziantep FK maçı milli ara öncesi çok önemli

Selçuk İnan: Gaziantep FK maçı milli ara öncesi çok önemli
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Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, milli ara öncesinde sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. İnan, rakibin etkili alanlarını ve zaaflarını analiz edip oyuncularla paylaştıklarını belirterek iki takımın da kazanmak için sahaya çıkacağını ifade etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, milli ara öncesinde sahasında oynayacakları Gaziantep FK karşılaşmasının kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, "Gaziantep'in etkili olduğu alanları, zaaflarını hep beraber ekibimizle analiz edip oyuncularımızla paylaşmaya başladık. Çok zevkli, çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da sahaya kazanmak için çıkacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Selçuk İnan, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli ara öncesindeki son karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlatan İnan, Gaziantep FK'nın son haftalardaki yükselişine, Galatasaray maçından çıkardıkları derslere ve sakat oyuncuların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Gaziantep maçı hem çok zor hem de bir o kadar önemli"

Gaziantep FK karşılaşmasının önemine değinen Selçuk İnan, "Milli ara öncesi son maçımız ve içeride, kendi evimizde, kendi taraftarımız önünde oynayacağımız bir maç. Bizim için çok önemli bir maç. Çünkü milli ara üç hafta. Tekrar bir hazırlanma dönemi olacak önümüzde. Eksiklerimizi giderme, fiziksel olarak eksik olan oyuncularımızı daha üst seviyeye çekme, sakatlarımızın iyileşme durumu... Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda bizim için önemli bir zaman olacak. Dolayısıyla milli ara öncesi son maç olan Gaziantep maçı hem çok zor hem de bir o kadar önemli. Hazırlıklarımız başladı. Gaziantep'in etkili olduğu alanları, zaaflarını ekibimizle analiz edip oyuncularımızla paylaşmaya başladık. İnşallah iyi bir mücadeleyle, iyi bir oyunla Gaziantep karşısında istediğimiz sonucu alırız" dedi.

"Her iki takım da kazanmak için çıkacak sahaya"

Gaziantep FK'nın Orhan Ak yönetiminde yakaladığı çıkışla ilgili konuşan İnan, "Gaziantep'in son iki maçta almış olduğu 4 puan çok önemli. Yükselişte olan bir takım. Orhan Hoca ile beraber bir çıkış yakaladılar. Çok kreatif, yetenekli oyunculara sahipler. Birçoğunu da tanıyorum. Çok zevkli, çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum çünkü her iki takım da kazanmak için çıkacak sahaya. Hak edenin kazandığı bir maç olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bizim için geride kaldı Galatasaray maçı"

Galatasaray maçına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İnan, karşılaşmayı oyuncularıyla birlikte analiz ettiklerini belirterek, "Bizim için geride kaldı Galatasaray maçı. Analizini yaptık, oyuncularımızla beraber izledik. Neleri doğru yaptık, nerelerde hata yaptık; hem defansif hem ofansif olarak değerlendirdik. Doğru bir savunma yaptığımızı düşünüyorum, doğru bir duruşumuz vardı. Maçtan sonra 'Çok fazla pozisyon vermedik' derken, kendi bireysel hatalarımız dışında Galatasaray'ın bizim bıraktığımız boşluklardan yararlandığı çok fazla an olmadığını ifade etmek istemiştim. Yoksa tabii ki onlar da pozisyona girdi. Eğer topu kazandıktan sonra biraz daha sakin kalabilseydik, golü yedikten sonraki oyunumuzu daha önce de ortaya koyabilirdik" diye konuştu.

"En genç üçüncü takımız"

Takımın yaş ortalamasına da değinen İnan, "Genç bir takımız, yeni bir takımız. Bugün önüme bir istatistik geldi; ilk beş haftanın ortalaması alındığında en genç üçüncü takımız biz. Geçen sene yanlış hatırlamıyorsam en yaşlı takımdık ya da ikinci en yaşlı takımdık. Bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman oyuncuların mücadelesi ve oyunu bence takdiri hak ediyordu. Kendimizi böylesine zorlu maçlarda test etmek adına önemli bir maç oldu. Gönül isterdi ki puan alalım ama olmadı. Eksiklerimizi oyuncularımızla konuştuk. Çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Rivas, Jovanovic ve Tobias milli takım arasıyla beraber takımla olacak"

Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de bilgi veren İnan, "Tobias aramızda olmayacak. Petkovic de muhtemelen olmayacak, 4-6 hafta arası bir tedavi süreci var. Umarız 6 hafta sonra takımdaki yerini alacak. Kaleci Jovanovic de milli takım arasıyla beraber bizimle antrenmanlara başlayacak. Rivas da aynı şekilde. Rivas, Jovanovic ve Tobias milli takım arasıyla beraber takımla olacak. Petkovic'in ise 6 hafta sonra oynayabileceği söylendi, en azından şu anda elimizdeki bilgi bu" dedi.

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Kocaelispor, Selçuk İnan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Gaziantep FK maçı milli ara öncesi çok önemli - Son Dakika

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