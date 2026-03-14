Selçuk İnan Hakemi Eleştirdi

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçında gördüğü kırmızı karta ilişkin müsabakanın hakemi Cihan Aydın'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme 'Hocam vallahi bu penaltı değil' demekle kırmızı kart gördüm. Hep bunu yaşıyorum. Bu hakemi sevmiyorum. Onun beni sevmediğini ve hatta benden nefret ettiğini biliyorum" dedi.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın uzatma dakikalarında kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilen Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçın ardından stadyum önünde açıklamalarda bulundu.

'BENDEN NEFRET ETTİĞİNİ BİLİYORUM'

Maçın hakemi Cihan Aydın'ı eleştiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kocaelispor camiası büyük bir camia. Aşağı çekemezsiniz, basite indirgeyemezsiniz. Bu yüzden sizinle bu konuşmayı dışarıda yapıyorum. Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme 'Hocam vallahi bu penaltı değil' demekle kırmızı kart gördüm. Hep bunu yaşıyorum. Bu hakemi sevmiyorum. Onun beni sevmediğini ve hatta benden nefret ettiğini biliyorum. Federasyona buradan şöyle bir şey söylemek istiyorum; biz insanız, sinirlerimiz var, duygularımız var. İnsanların bazıları birbirinden nefret eder, bazıları birbirini sever ya da sevmez. Bu hakemin benden nefret ettiğini bildiğim için daha önce de söyledim, federasyondan ya da yetkililerden rica ettim. Sonuçta insanız, bu duyguları yaşayabiliriz. Bu hakem de benden nefret edebilir ya da beni sevmeyebilir, bunu kabul ediyorum. Bunu bile bile lütfen bu hakemi bizim maçlarımıza, benim maçlarıma vermeyin. Zaten bundan sonra bu hakem bir daha bu maçlara, benim maçıma gelirse başkanımdan ve yöneticilerimden izin isteyeceğim. Saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim. İnşallah izin verirler. Bu kadar ters bir hakem, bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

'KOCAELİSPOR CAMİASI SAHİPSİZ DEĞİL'

Sezon başından bu yana çok üzüldüğü maçlar olduğunu belirten İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben sadece hakkın peşindeyim. Oyuncularım emek veriyor, her gün çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar gecemi gündüzümü bu takım için veriyorum. Çok emek sarf ediyorum. Hayallerim var. Kocaelispor'la ilgili kazanmak istediklerim var. Eğer siz istediğinizi istediğiniz şekilde yönlendirirseniz, benim verdiğim emek boşa gidiyor. Ben de bunu asla kabul etmem, kimseye de izin vermem. Buna izin vermeyeceğimi söylemek için buradayım. Yine hatalar yapın, ben yine bu konuşmayı yapacağım, Kocaelispor camiasının hakkını savunacağım. Bu ayıp, doğru bir şey değil. Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp. Ligin en renkli takımlarından biriyiz, en çok seyirci gelen kulüplerden biriyiz. Onları yok sayamazsınız, saymamalısınız. Ben sessiz kalmamak için buradayım. Türk hakemlerini çok seviyorum, her zaman da söyledim, onları destekliyorum. Ama bazı hakemler vardır; onlar alenidir, bilerek yaparlar. Ne söylemek istediğimi siz anladınız. Lütfen bu konuda federasyon yetkilileri dikkat etsinler. Bir hafta önce yine bu hakem geldi. Neredeyse görmedim böyle bir şey; iki iç saha maçı üst üste aynı hakem. Niye gönderildi, niye geldi bilmiyorum. Onu kamuoyuna bırakıyorum. Ama Başakşehir maçına da bekliyoruz. Başakşehir maçına da gelirse yine başkanımızla görüşeceğiz, saha kenarında olmayalım diyeceğiz. Hepsinden önemlisi Kocaelispor camiası sahipsiz değil."