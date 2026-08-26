Selçuk İnan: Hakemlere Güveniyoruz - Son Dakika
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Selçuk İnan: Hakemlere Güveniyoruz

Selçuk İnan: Hakemlere Güveniyoruz
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Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçı öncesi hakemlere güvendiklerini belirtti.

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Teknik Direktör Selçuk İnan, hakem tartışmalarına ilişkin, "İnsanlar, takımlar, camialar şikayet ediyor. Biz de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. Ancak ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz. Hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Kocaelispor, mücadelenin hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Teknik Direktör Selçuk İnan, geride kalan haftayı, Konyaspor deplasmanını, hakem tartışmalarını ve transfer çalışmalarındaki son durumu değerlendirdi. İnan, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini belirtirken, görüşme halinde oldukları bir oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceğini söyledi.

"İnşallah Konya'dan 3 puanı alıp döneriz"

Konyaspor deplasmanının zorlu geçeceğini ifade eden Selçuk İnan, "Güzel bir haftaydı bizim için. Onun tabii coşkusunu yaşadık ama bugün itibariyle artık Konyaspor mücadelesi için çalışmalarımıza başladık. Tabii Konyaspor güçlü bir takım. Önemli oyuncuları var, iyi hocaları var. Ligin istikrarlı takımlarından. O deplasmanda oynamak, maça çıkmak tabii ki zor, bunu biliyoruz. Ancak biz her gün daha da gelişen, üzerine koyan bir takım olarak orada da en iyi mücadelemizi gösterip kazanmak istiyoruz. Konyaspor'a çalışmaya başladık bugünden itibaren. Çok da fazla zamanımız olmayacak tabii Konyaspor maçına hazırlanmak için. Bir günümüz daha var, cuma günü gidiyoruz. Ama oyuncular artık birbirini daha iyi tanımaya başladı. Ne istediklerimizi biliyorlar. İnşallah bu Konya maçına da doğru bir hazırlanmayla oradan istediğimiz 3 puanı alıp döneriz, nasipse" dedi.

"Hakemlere güveniyoruz"

Hakemlerin hakkaniyetli olacağına inandıklarını ve hakemlere güvendiklerini belirten İnan, "Şu anda herkesin 3 puana ihtiyacı var. O psikolojiyi biz de iyi biliyoruz, daha yeni yaşadık. Kazanmak çok önemli. Onlar kazanmak için sahaya çıkacak. Ancak biz de kazanmak istiyoruz. Mücadele edeceğiz. Her şeyin doğru olduğu, güzel bir maç olmasını bekliyorum. Çünkü daha sezonun başı olmasına rağmen biraz gerginlikler yaşanmaya başladı maalesef, özellikle hakemler konusunda. İnsanlar, takımlar, camialar şikayet ediyor. Sıkıntı yaşayan, biz de bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadık. Ancak biz ne olursa olsun hakemlere güveniyoruz. Hakkaniyetli olacaklarına inanıyoruz. Bir şekilde iyi mücadele edenin kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. İnşallah da öyle olur" diye konuştu.

"Konyaspor maçında aramızda olabilir"

Transfer çalışmalarına ilişkin de konuşan İnan, "Görüşme halinde olduğumuz, çok yakın olduğumuz bir oyuncu var. Belki bugün belki yarın bitebilir, onu bekliyoruz. Eğer o oyuncu biterse muhtemelen Konya maçında aramızda olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Hakemlere Güveniyoruz - Son Dakika

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