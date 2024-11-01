Selçuk İnan: Kazanmanın Gururunu Yaşıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Selçuk İnan: Kazanmanın Gururunu Yaşıyoruz

Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Selçuk İnan, takımın iyi mücadele ettiğini belirtti.

01.11.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Selçuk İnan: "Çok iyi bir takıma karşı iyi mücadele ederek galip geldik"

GAZİANTEP - Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-1 kazandıkları Göztepe maçının ardından, "Çok iyi bir takıma karşı iyi mücadele ederek galip geldik" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 12'ye yükseltirken Göztepe ise 15 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2 haftadır galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, "Bugün fiziksel olarak çok çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Çok çalışıyoruz. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen maç içerisinde kırılmalar olabiliyor. Bugün takımımız her anlamda çok iyi konsantreydi. Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettik. İlk yarı maçı koparabilirdik ama olmadı. Çok çalıştığımız bir duran toptan farklı şekilde yakalanarak golü yedik. Ama pes etmedik. Daha fazla mücadele ederek oyuncularım maçı kazanmasını bildi. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Önde oynayan, rakip sahada oynayan bir felsefe oturmaya çalışıyoruz"

Takımın performansı ile ilgili de değerlendirmeler bulunan İnan, "Bugün 10 maç oldu. Büyün oyunculara şans veren tek hoca belki de benimdir. Bütün oyunculara şans verdik. Hepsi bizim oyuncularımız, hepsi çalışıyor ama bu oyun performans oyunu. Ben ekibim oyuncuları analiz ettikten sonra yüksek performanslı oyuncuları tercih ediyoruz. Bazı oyuncuları ise taktik mantaliteye göre tercih ediyoruz. Bazı tercihlerde yanılabiliriz ama iyi çalışıyoruz. Skora göre değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularımız çok değerli. Takımda herkes oynadı, bundan sonra da oynamaya devam edecek. Maça göre strateji belirlemeye çalışıyoruz ama bizim için önde oynayan, rakip sahada oynayan bir felsefe oturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Takımımdan çok memnunum, biz taraftarla daha güçlüyüz"

Taraftar ve takımın son durumu ile ilgili soruya cevap veren Selçuk İnan, "Şu an transfer konuşmak doğru değil. Bütün oyuncularımdan memnunum. Bütün oyuncularım çok çalışıyor. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz ama kolay değil ama ne olursa olsun Gaziantep şehri takıma en çok destek çıkan şehirlerden. Bugün de onların büyük desteğiyle kazandık. Buraya gelen takımlar maç kazanmanın zor olduğunu bilmeli. Ben taraftarın böyle devam etmesini istiyorum. Biz onlarla daha güçlüyüz" diye konuştu.

"Halil'in daha iyi olması lazım çünkü çok daha iyi oyuncu"

Maçın etkili oyuncularından Halil Dervişoğlu'nun performansı ile ilgili de konuşan genç teknik adam, "Halil Dervişoğlu'nu çok yakından tanıyorum, potansiyelini çok iyi biliyorum. Milli takımda, Galatasaray'da oynamış çok iyi bir futbolcu. Bugün de çok iyi mücadele etti. Ama ben yeterli bulmuyorum. Daha iyi olması lazım çünkü daha iyi oyuncu. Takımımızın hepsi çok iyi, hepsi mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bu sene lig genel anlamda çok zorlu geçecek"

Zor bir fikstürden çıktık ama bundan sonra da zor maçlarımız var. Bundan sonraki süreçte ne zor olacak ne basit olacak. Bu sene lig genel anlamda çok zorlu geçecek. O yüzden bugün de çok iyi bir takımla oynadık. Her maç en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takıma çok emek veriyoruz. Takıma dürüst ve içten olmaya çalışıyorum. Hepsini çok seviyorum, takımda herkes birbirini çok seviyor ve çok saygı duyuyor. Takım olmanın yolu bundan geçiyor. Şu anki takımdan çok mutluyum. Bugün özellikle Mustafa da çok iyi bir performans gösterdi. Çok zor zamanlar geçirdi, sakatlık yaşadı ama çok iyi döndü. Bence böyle devam ederse milli takım için de önemli bir oyuncu olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Selçuk İnan, Gaziantep, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Kazanmanın Gururunu Yaşıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:29:21. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk İnan: Kazanmanın Gururunu Yaşıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.