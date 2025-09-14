Selçuk İnan: Zor Ligde Kazanmak Kolay Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Selçuk İnan: Zor Ligde Kazanmak Kolay Değil

Selçuk İnan: Zor Ligde Kazanmak Kolay Değil
14.09.2025 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından takımın zorluklarını değerlendirdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Zor bir ligdeyiz, kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün üzerimizde bir baskı vardı. Bu baskı bize hem olumlu, hem olumsuz yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü. İşimiz zor kolay değil. Daha önce de söyledim; oyuncular birbirini henüz tanımıyor. Sadece bir iki antrenman yapabildik. Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak. Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz bu futbol başka şansımız yok. Daha fazla pozisyona giren bir takım yaratmak adına belli değişiklikler yapacağız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Gaziantep FK, Selçuk İnan, gaziantep, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Zor Ligde Kazanmak Kolay Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı

22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 22:30:42. #7.13#
SON DAKİKA: Selçuk İnan: Zor Ligde Kazanmak Kolay Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.