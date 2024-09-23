Selçuk İnan: Zor Maçlar Oynadık - Son Dakika
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Selçuk İnan: Zor Maçlar Oynadık

Selçuk İnan: Zor Maçlar Oynadık

Selçuk İnan, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi, oyuncularını tebrik etti.

23.09.2024 23:09
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından, "Dokuz günde ikisi büyük takımlarla olmak üzere 3 zor maç oynadık, iyi mücadele ettik" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu maç başladığı gibi golsüz eşitlikle sona ererken Gaziantep FK puanını 4'e, Trabzonspor ise ligde oynadığı 5. maçtan da beraberlikle ayrılarak 5'e yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, kendi sahalarında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Selçuk İnan, "Dokuz günde 3. zor maçı oynadık. Bizim için kolay olmadı. İki büyük maç oynadık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Üç maçta da iyi mücadele ettik. Elimizdeki bütün oyuncularla bir takım ortaya çıkarmaya çalıştık ve oyuncularım söylenenleri harfiyen yerine getirdi. Maça da iyi başladık. Trabzonspor lige iyi başlamasa da çok tehlikeli takım. Takımımız maçı kazanmak için oynadık. İstatistiklerde daha öndeydik. İyi mücadele ettik, galip gelemedik ve gelecek için iyi bir işaret verdik" ifadelerini kullandı.

"Eski hocamıza rakip olmak farklı bir duygu"

Eski hocası Şenol Güneş ile rakip olmanın farklı bir duygu olduğunu da belirten İnan, "Eski hocamıza rakip olmak farklı bir duygu. Eski hocalarımız bizimle gurur duyuyor. Bizim için de farklı bir duygu. Bugün Şenol hocayla rakip olduk. Açıkçası biraz duygulandım. Bizim için de farklı bir deneyim oldu. Şenol hoca ve Trabzonspor camiası benim için çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selçuk İnan: Zor Maçlar Oynadık - Son Dakika

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