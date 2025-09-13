Selçuk Şahin: Galatasaray Güçlü Bir Takım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Selçuk Şahin: Galatasaray Güçlü Bir Takım

13.09.2025 20:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Teknik Direktörü Şahin, Galatasaray'a kaybettikleri maçı değerlendirerek tebrik etti.

ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 2-0 kaybettikleri Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu söyledi.

Şahin, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'na başarı dileyerek başlayan Şahin, "Basketbol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Finale kaldılar. İnşallah yarın da şampiyon olurlar. Ülke olarak onları yürekten tebrik etmemiz gerekiyor." dedi.

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğuna değinen 44 yaşındaki teknik adam, "Maç öncesinde analiz ettiğimiz bir çok şey yaşandı. Özellikle savunma arkasına koşucu oyuncularımızla pozisyon üretebileceğimizi düşündüğümüz bir maçtı. Çok denedik. İlk yarıda yakaladığımız 2-3 pozisyon oldu. Final paslarını net ve doğru atamadık. Ancak sonucunda iyi bir takıma kaybettik. Çıktığımız her maçı kazanmak için oynuyoruz ama bugün güçlü bir takıma karşı mücadele ettik." diye konuştu.

Selçuk Şahin, ilk yarıda rakiplerini iyi karşıladıklarını belirterek "Oyunun büyük bölümünde istediğim birçok şey çıktı. Özellikle karşılama anlamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarı çok pozisyon vermedik. İkinci yarı onlar da hamleler yaptı. Bizim hamle gücümüz o kadar değildi. Maçın bir bölümünden sonra oyunun üstünlüğünü aldılar. Oyuncularımı da tebrik ettim. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Tek eksik gördüğüm şey top bizdeyken biraz daha doğru oyun, pas ritmi daha hızlı olabilirdi. Biraz daha topa sahip olabilirdik. Galatasaray, Icardi ve İlkay ile başladı. Onların baskı gücü Osimhen ve Lemina gibi değil. Onlar olsa baskı güçlerinin daha yüksek olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Basın Toplantısı, Selçuk Şahin, Milli Takım, Galatasaray, Basketbol, Eyüpspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk Şahin: Galatasaray Güçlü Bir Takım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 20:44:21. #7.12#
SON DAKİKA: Selçuk Şahin: Galatasaray Güçlü Bir Takım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.