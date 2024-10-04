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Selçuklu Belediyespor Süper Lig hedefli

Selçuklu Belediyespor Süper Lig hedefli

Selçuklu Belediyespor, genç kadrosuyla Süper Lig'de kalıcı olmayı ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

04.10.2024 11:48
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Geride kalan sezon Su Topu Erkekler 1. Lig'de ikinci olarak Erkekler Spor Toto Süper Lig'e çıkan Selçuklu Belediye spor, bu organizasyonda kalıcı olmayı hedefliyor.

Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesinde 2015 yılında yüzmeyle ilgilenen 7-8 yaşlarındaki çocuklar, başantrenörü Hasan Seren'in koordinesinde su topu altyapısına kazandırıldı.

Sıkı antrenmanlarla su topunda kendilerini geliştiren sporcular, bölgesel liglerdeki şampiyonluklarının ardından, 2. Lig'de de başarı kazandı.

Geçen sezon 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen takımın sporcuları, başarılarının tesadüf olmadığını göstermek için en üst seviye ligde mücadele verecek.

Seren: "Oyuncularımızın çoğu henüz lise öğrencisi"

Tamamı altyapıda yetişen sporculardan oluşan takımın başantrenörü Hasan Seren, AA muhabirine, çocukların gelişimini en iyi seviyeye çıkardıktan sonra onları altyapıda hazırladıklarını söyledi.

Çocukların 11-12 yaşlarında su topu oynar duruma geldiğini kaydeden Seren, "Süper Lig'de oynayacak sporcularımız 17-19 yaş aralığında. Çok genç bir ekip. Ligin en genç takımı olduğumuz söylenebilir. Oyuncularımızın çoğu henüz lise öğrencisi." dedi.

İlk hedeflerinin ligde kalıcılık sağlamak olduğunu dile getiren Seren, bunu başarmaları durumunda ise Avrupa kupalarına katılmak istediklerini dile getirdi.

Sporcularından çok ümitli olduklarını vurgulayan Seren, şöyle devam etti:

"Şu anda milli takım kamplarına katılan 7 oyuncumuz var. Önümüzdeki yıllarda daha çok sporcuyla milli takıma katkı vereceğimizi düşünüyoruz. Bu çocuklarla tatil, bayram demeden çalıştık. Haftanın 6 günü antrenmanımız var. Yaz aylarında okul olmadığı için sabah akşam çift antrenman yaptık. Haftada 10 antrenmana kadar çıktığımız oldu. Bunun meyvelerini Süper Lig'e hazırlık sürecinde aldık. Gürcistan'da 24-29 Eylül'de düzenlenen ve 6 ülkeden 6 takımın yarıştığı Petre Breus Cup'tan 3. olarak döndük. Oyuncularımızdan Ahmet Arslan da turnuvanın oyuncusu seçildi. Bu da bizi çok mutlu etti."

Arslan: "Bu başarıyı gösterdiğimiz için çok mutluyuz"

Takım kaptanı olan 16 yaşındaki Ahmet Arslan, spor hayatına başladığı kulüpte 8 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Takım arkadaşlarıyla olan kardeşlik ilişkisinin, başarıyı getirdiğini anlatan Arslan, "Bu sayede Süper Lig'e çıktık. Gerçekten üst bir seviyede mücadele edeceğiz. Biz bu yaşlarda bu başarıyı gösterdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

Büyük takımlarla mücadele edeceklerini belirten Arslan, onlar gibi başarılı olup, Süper Lig'de sürekli yer almak istediklerini, Avrupa'da da mücadele etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Selçuklu, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuklu Belediyespor Süper Lig hedefli - Son Dakika

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