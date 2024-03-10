Manisa Süper Amatör Küme C Grubu Ali Kaya Sezonunda Selendi Belediyespor evinde ağırladığı Salihli 1954 Spor'u 9-1 yendi. Rakip takımın maçın 70. dakikasında sakatlıklardan dolayı sahada 8 kişi kalmasının ardından Selendi Belediyespor takımı da 3 oyuncusunu saha dışına alarak fair play hareketinde bulundu.
Selendi Üç Eylül Şehir Stadında Abdullah Türkan, Tuğba Kaya, Nuray Öztürk hakem üçlüsünün yönettiği güneşli bir havada oynanan müsabakada Selendi Belediyespor rakibini gole boğdu. Rakibini 9-1 yenen Selendi Belediyespor takımı 70. dakikada rakip takım oyuncularından oyuncu değişikliklerini yapmasının ardından biri kırmızı kart, ikisinin de sakatlanması sonrası Selendi Belediyespor bir ilke imza atarak 8 kişi kalan rakibiyle başa baş oynamak için 3 futbolcusunu dışarı çıkardı ve maçı rakibiyle birlikte 8 kişi tamamladı. Bu hareket maçı izlemeye gelen taraftarlardan büyük alkış aldı. - MANİSA
Son Dakika › Spor › Selendi Belediyespor Fair Play Örneği Gösterdi - Son Dakika
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