Selendi Belediyespor Sezonun İlk Galibiyetini Aldı

Spor

Manisa Süper Amatör Ligi Takımlarından Selendi Belediyespor Yusuf Bulut Sezonunda rakibi Kula Ülkü Spor'u 3-1 yenerek sezondaki ilk galibiyetini aldı.

Manisa Süper Amatör Ligi Yusuf Bulut Sezonunda Selendi Belediyespor evinde Kula Ülkü Spor'u ağırladı. Selendi Üç Eylül Stadında oynanan karşılaşmada Gökhan'ın 40. dakikada attığı golle Selendi Belediye Spor'u 1-0 öne geçti. İlk yarı uzatmalarında topla buluşan Muhammet'ın attığı golle de takım Kula Ülkü Spor karşısında 2-0 öne geçti. İkinci yarıya rahat bir şekilde çıkan Selendi Belediye Spor, İbrahim'in vuruşuyla kendi kalesinde gol gördü. Kula Ülkü Spor'un 2-1 skora taşıdığı maçın ikinci yarı uzatmalarında Selendi Belediye takım oyuncusu Yağız sol taraftan kaleye giderken Kula Ülkü Spor takımın kalecisi Enes tarafından düşürülürken maçın hakemi Kerim Uzun penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Selendi Belediyespor oyuncusu Yağız topu kaleye göndererek takımını 3-1 öne geçirdi.

Bitiş düdüğünün çalmasının ardından taraftarına koşan Selendili takım oyuncuları ilk galibiyet ve ilk 3 puanın sevincini yaşadılar.

Maç sonunda oyuncularını tebrik eden Antrenör Abdullah Arıkanlı, "Oyuncularımı kutluyorum bundan sonraki maçlarımızı kazanarak ligde istediğimizi almak istiyoruz" dedi. - MANİSA