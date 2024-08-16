Selendi\'de Atlı Cirit Müsabakaları Yarı Final Heyecanı Başladı

Spor

Manisa'nın Selendi ilçesinde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Selendi İlçe Spor Müdürlüğü organizatörlüğünde 2024 sezonu atlı cirit müsabakaları yarı final heyecanı başladı.

Kırmızı Grup müsabakaları olan Selendi ayağında birinci olan takım Türkiye 1. Ligine yükselecek. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen atlı cirit müsabakaları Selendi Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası'nda başladı. 3 gün sürecek olan müsabakalarda birinci olan takım Türkiye 1. Ligine yükselecek. Seyir zevkinin yüksek olacağı yarı final müsabakalarına Uşak Omurca Atlı Cirit Takımı, Selendi Beypınar Atlı Cirit Takımı, Uşak Ayyıldız Atlı Cirit Takımı ve Uşak Karun Atlı Cirit Takımı katılıyor. 3 gün sürecek müsabakalar sonucu 1. Lige yükselecek takım pazar günü belli olacak. - MANİSA