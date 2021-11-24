Selendi'de kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Esnaf Spor oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce hazırlanan Kaymakamlık Voleybol Turnuvasında kurumların ve esnafların oluşturdukları voleybol turnuvasında şampiyon Esnaf Spor oldu.

Selendi İlçe Kapalı Spor Salonunda 14 takımla 2 grup halinde başlayan ve 25 gün süren turnuvada gruplarında ilk iki sırayı paylaşan takımlar çapraz eşleşme sonucu yarı finalde karşı karşıya geldi. Yarı finalde rakiplerini yenen Esnaf Spor ve İlçe Milli Eğitim Spor finalde karşılaştı. Aynı gruptan gelerek finalde karşılaşan iki takımın final maçının başhakemliğini Ahmet Ertuğrul, file hakemliğini İlker Yiğit yaptı. Final maçında müsabakayı seyretmeye gelen seyirciler davul zurna eşliğinde maç seyretti. İlk seti 25-21 alan Esnaf Spor setlerde 1-0 öne geçti. İkinci seti de 25-18 alan Esnaf Spor setlerde durumu 2-0 yaptı. Üçüncü seti 27-25 alan İlçe Milli Eğitim Spor takımı setlerde durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü seti 25- 20 alan Esnaf Spor turnuvanın şampiyonu oldu. İlçe Milli Eğitim Spor turnuvanın ikincisi olurken, rakibini 3-1 yenen Anadolu Lisesi takımı üçüncü oldu. Şampiyon olan Esnaf Spor maç sonunda şampiyonluk sevincini sahada davul zurna eşliğinde kupasını alarak kutladı. Şampiyon takıma kupası Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım tarafından verildi. İkinci ve üçüncü olan takımların kupalarını da Kaymakam Ali Yıldırım verdi. Turnuvanın sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Ali Yıldırım tüm takımlara teşekkür ederken, "Final maçı çok zevkli ve heyecanlı geçti. Fair play çerçevesinde oynandı. Şampiyon olan takım Esnaf Sporumuzu tebrik ediyorum." dedi.

Selendi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nurullah Efendi Kahveci de şampiyon takımını tebrik ederek onların şampiyonluk coşkusuna eşlik etti.

Final ve üçüncülük maçlarını Kaymakam Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Sait Bozer, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Kırkel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve çok sayıda voleybol severler izledi. - MANİSA