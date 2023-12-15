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Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor ile bir araya geldi - Son Dakika
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Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor ile bir araya geldi

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla yemek bir araya geldi. Altun, Kars 36 Spor'a 3. Lig yolunda başarılar diledi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor ile bir araya geldi
15.12.2023 - 16:42,
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Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla yemek bir araya geldi.

Kars'ın sporuna verdiği destekle dikkatli üzerine çeken Selim'in AK Partili başarılı Başkanı Coşkun Altun, Doğubayazıt Spor karşılaşması öncesinde yeşil beyazlı ekiple yemekte buluştu. Altun, Kars 36 Spor'a 3. Lig yolunda başarılar diledi.

Selim ilçesinde bir kafeterya da Kars 36 Spor ağırlayan Başkan Altun, yeşil beyazlı ekibi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, "Sizlerin başarısı ebetteki bizlerin başarısıdır. Tabi gönül isterdi ki imkanlarımız daha fazla olsun. Sizlerin gayretleri ile Kars 36 Sporumuzun daha üst liglere çıkacağına inanıyoruz. Selim Belediyesi olarak bizlerin verdiği destekler gibi Kars'taki ve Kars dışındaki her hemşerimizin de sizlerin bu emeği karşısında yanınızda olacağına canı gönülden inanıyoruz" dedi.

Altun, "Sizlerin gayretleri takdire şayandır. Sizlere başarılar diliyorum. İnşallah Kars 36 Spor'u daha üst liglerde görmek istiyoruz. Bunun içinde elimizden geldiğince yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kars 36 Spor yönetimi de Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun'a nazik davetinden dolayı teşekkür etti. Sohbet ortamında geçen yemekte spor konuşuldu. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Kars 36 Spor ile bir araya geldi - Son Dakika


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