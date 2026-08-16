Selin Hürmeriç Dünya Gençler Şampiyonası'nda 9. oldu
Milli sporcu Selin Hürmeriç, Budapeşte'deki Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonasında 9. sırayı aldı.
Milli sporcu Selin Hürmeriç, Dünya Gençler Artistik Yüzme Şampiyonası'nda 9. oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyon Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi.
Serbest solo kategorisinde mücadele eden Selin, şampiyonayı 9. sırada bitirdi.
Kaynak: AA
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