Selin Nur Kazan Dünya Şampiyonu Oldu

Spor

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Genç Bayanlar 71 kilogram müsabakasında Bolulu sporcu Selin Nur Kazan rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu.

Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası 12-19 Eylül tarihleri arasında Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlendi. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Bolulu sporcu Selin Nur Kazan, final müsabakasında İranlı sporcu Pariya Yaghoubi ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede galip gelmeyi başaran Kazan, dünya şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından altın madalyanın sahibi olan Selin Nur Kazan büyük sevinç yaşadı. Mudurnu'nun Sırçalı Köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Bolu'da yaşayan Dünya Şampiyonu milli sporcunun Turgut Özal Lisesi'nde eğitim hayatına devam ettiği öğrenildi. - BOLU