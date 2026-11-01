Sema Nur Yüksel, Dakar 2026'da Ürdünlü rakibini yenerek altın madalya kazandı

Sema Nur Yüksel, Dakar 2026'da Ürdünlü rakibini yenerek altın madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli judocu Sema Nur Yüksel, Senegal'in başkenti Dakar'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 44 kilo finalinde Ürdünlü Houda Wshah'ı yenerek altın madalya kazandı. Organizasyonun ikinci gününde tatamiye çıkan Sema Nur, bu sonuçla altın madalyanın sahibi oldu.
Milli judocu Sema Nur Yüksel, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) altın madalya elde etti.
Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonun ikinci gününde milli judocu Sema Nur Yüksel, kadınlar 44 kilo finalinde tatamiye çıktı.
Finalde Ürdünlü Houda Wshah'ı yenen Sema Nur, altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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