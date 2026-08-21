Sema Nur Yüksel\'den Dünya İkinciliği

İSTANBUL, – EKVADOR'da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Nur Yüksel, -44 kilo kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Ekvador'un Guayaquil kentinde 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 59 ülkeden 457 sporcu mücadele etti. Türkiye'nin 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 milli sporcu ile temsil edildiği şampiyonada, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Sema Nur Yüksel, -44 kilo kategorisinde tatamiye çıktı. Yüksel, İtalyan, İsrailli, Moğol ve Özbek rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi olan milli judocu, dünya ikinciliği elde etti.