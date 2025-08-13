Semedo'dan Taraftara Teşekkür

FENERBAHÇE forması giyen Nelson Semedo, "Çok etkileyici bir atmosfer vardı. Böyle bir atmosfer olduğu zaman yüzde yüzle değil, yüzde iki yüz ile oynuyorsunuz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip ilk maçı 2-1 kaybetse de adını play-off turuna yazdırdı. Bu maçın ardından Nelson Semedo açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara gösterdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek sözlerine başlayan Semedo, "Çok etkileyici bir atmosfer vardı. Böyle bir atmosfer olduğu zaman yüzde yüzle değil, yüzde iki yüz ile oynuyorsunuz. Bugün oynadığımız maç Şampiyonlar Ligi eleme maçı olduğu için hem kulübümüz için önemliydi, hem oyuncular için önemliydi, hem taraftarlarımız için önemliydi. Belirtiğim gibi onlara teşekkür ediyorum göstermiş oldukları destekten dolayı. Harika bir atmosfer vardı. Benim için şaşırtıcıydı. Böylesine bir atmosferde oynamak çok güzeldi ve çalışmalarımızı eni iyi şekilde sürdürmek istiyoruz ki bu atmosferi sezon boyunca koruyabilelim" şeklinde konuştu.

Oyundaki sistemi ve kendisinin takım içindeki görevini de değerlendiren Semedo, "Bizler profesyonel oyuncularız, dolayısıyla hocamız hangi sistemde oynamak isterse o sisteme adapte olmamız gerekiyor. Kendimi iyi hissediyorum ama fiziksel olarak biraz daha iyi olabilirim. Yaklaşık 1-2 haftadır takımla birlikte çalışmalarımı sürdürüyorum. Ama şunu söylemek isterim ki hocamız hangi sistemle oynamak isterse istesin onu sahaya yansıtabilecek kalite takımımızda var" dedi.

Takıma yeni katılan birisi olarak kendi adaptasyon sürecini de değerlendiren başarılı oyuncu, "Buraya geldiğim ilk günden itibaren çok iyi bir şekilde karşılandığımı düşünüyorum. Fenerbahçe bünyesindeki herkes gerek oyuncular, gerek çalışanlar beni eni iyi şekilde karşıladılar. Aynı zamanda, Portekizce konuşan çok fazla insanın olması da bana çok yardımcı oldu. Şu anda da burada olduğum için çok mutluyum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.