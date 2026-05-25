Semih Ayriç Dünya Şampiyonu!

Aliağa Futbol Kulübü U16 takımının başarılı futbolcusu Semih Ayriç, U23 İşitme Engelliler Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu elde etti.

Sırbistan'ın Zlatibor kentinde 11-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda mücadele eden milliler, başarılı performanslarıyla dünya şampiyonluğuna ulaştı. Final karşılaşmasında Japonya'yı 2-1 mağlup eden milli takımda, futbolcu Semih Ayrıç da sergilediği başarılı performansla gurur kaynağı oldu. - İZMİR