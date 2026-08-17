Semih Güler: Şampiyonluk İçin Çalışacağız - Son Dakika
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Semih Güler: Şampiyonluk İçin Çalışacağız

Semih Güler: Şampiyonluk İçin Çalışacağız
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Kayserispor kaptanı Semih Güler, şampiyonluk hedefiyle daha çok çalışacaklarını duyurdu.

Kayserispor kaptanı Semih Güler; "Daha çok çalışacağız ve taraftarımızın desteği ile daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'un kaptanı Semih Güler; ilk iki haftada alınan 6 puanın değerli olduğunu söyleyerek, tüm maçları kazanmak istediklerini ve şampiyonluğu yakalamak istediklerini kaydetti. Sivasspor ile oynayan ve 2-0 kazandıkları maçı değerlendiren Semih; "Bu sezon ilk kez taraftarımız önünde oynadık. Van galibiyeti sonrasında taraftarımızın önünde Sivasspor maçını da kazandık. İki maçta 6 puan çok değerli. Ancak yolumuz uzun. Hedefimiz tüm maçlarımızı kazanıp tekrar süper lige yükselmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi noktalara gelmenin gayretini göstereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

Semih Güler, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Güler: Şampiyonluk İçin Çalışacağız - Son Dakika

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