Semih Güler: Şampiyonluk İçin Çalışacağız

Kayserispor kaptanı Semih Güler; "Daha çok çalışacağız ve taraftarımızın desteği ile daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor'un kaptanı Semih Güler; ilk iki haftada alınan 6 puanın değerli olduğunu söyleyerek, tüm maçları kazanmak istediklerini ve şampiyonluğu yakalamak istediklerini kaydetti. Sivasspor ile oynayan ve 2-0 kazandıkları maçı değerlendiren Semih; "Bu sezon ilk kez taraftarımız önünde oynadık. Van galibiyeti sonrasında taraftarımızın önünde Sivasspor maçını da kazandık. İki maçta 6 puan çok değerli. Ancak yolumuz uzun. Hedefimiz tüm maçlarımızı kazanıp tekrar süper lige yükselmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi noktalara gelmenin gayretini göstereceğiz" dedi.