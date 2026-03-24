Semih Kılıçsoy Beşiktaş\'ı ahlar vahlar ettirdi

24.03.2026 19:49
Sezon başında Beşiktaş'tan Cagliari'ye 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla göz dolduruyor. Siyah-beyazlılarda milli oyuncunun bu çıkışı sonrası Semih Kılıçsoy'un değerinin çok altında elden çıkacağı yönünde fikir birliği oluştu.

Süper Lig devi Beşiktaş, sezon başında kadrosunda düşünmediği milli oyuncu Semih Kılıçsoy'u Serie A ekibi Cagliari'ye 1 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla göndermişti.

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

İtalyan ekibi Cagliari, gösterdiği performansla göz dolduran Semih Kılıçsoy için harekete geçti. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Cagliari, 20 yaşındaki golcü oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

''40 MİLYON EURO'LUK OYUNCU OLUR''

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Semih'i satın almak istediklerini belirtmiş ve "Gol atmaya devam ederse 40 milyon Euro'luk bir oyuncu olur" ifadesini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Semih Kılıçsoy'un bu performansı siyah-beyazlıları pişman ettirdi. Beşiktaş yönetiminde Semih Kılıçsoy'un değerinin çok altında takımdan ayrılacağı yönünde fikir birliği oluştu.

Yorumlar (2)

    Yorumlar (2)

  • Metin Kayacan Metin Kayacan:
    mahfolduk mafolduk 0 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Eyvah eyvah 2 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Zonguldak’ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:28
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
