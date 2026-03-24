Semih Kılıçsoy Beşiktaş\'ı ahlar vahlar ettirdi

Süper Lig devi Beşiktaş, sezon başında kadrosunda düşünmediği milli oyuncu Semih Kılıçsoy'u Serie A ekibi Cagliari'ye 1 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro satın alma opsiyonuyla göndermişti.

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİNİ ALIYORLAR

İtalyan ekibi Cagliari, gösterdiği performansla göz dolduran Semih Kılıçsoy için harekete geçti. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Cagliari, 20 yaşındaki golcü oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.

''40 MİLYON EURO'LUK OYUNCU OLUR''

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Semih'i satın almak istediklerini belirtmiş ve "Gol atmaya devam ederse 40 milyon Euro'luk bir oyuncu olur" ifadesini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Semih Kılıçsoy'un bu performansı siyah-beyazlıları pişman ettirdi. Beşiktaş yönetiminde Semih Kılıçsoy'un değerinin çok altında takımdan ayrılacağı yönünde fikir birliği oluştu.